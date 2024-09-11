2.62 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.62 مليار درهم، تمت عبر 910 صفقات. وشهدت الدائرة تسجيل 760 مبايعة بقيمة 1.84 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و629 مبايعة لوحدات سكنية و64 مبايعة لمبانٍ.
وتصدرت منطقة البرشا الأولى المبيعات من حيث القيمة بـ180 مليون درهم عبر صفقة واحدة، وجاءت ثانياً منطقة بوكدرة بقيمة 99 مليون درهم نتجت عن 49 صفقة، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ82 مليون درهم عبر 89 صفقة.
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