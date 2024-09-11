2.62 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.62 مليار درهم، تمت عبر 910 صفقات. وشهدت الدائرة تسجيل 760 مبايعة بقيمة 1.84 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و629 مبايعة لوحدات سكنية و64 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة البرشا الأولى المبيعات من حيث القيمة بـ180 مليون درهم عبر واحدة، وجاءت ثانياً منطقة بوكدرة بقيمة 99 مليون درهم نتجت عن 49 صفقة، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ82 مليون درهم عبر 89 صفقة.