4 تريليونات دولار قيمة «أبل» المتوقعة 2025

تتوقع مؤسسة ((ويدبوش سكيورتيز)) وصول القيمة السوقية لشركة ((أبل)) إلى 4 تريليونات دولار في العام المقبل بدعم من طرح هاتف ((آيفون 16)). ورفع المحلل دان إيفز لدى ((ويدبوش سكيورتيز)) السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 300 دولار من 285 دولاراً، أي بارتفاع 38% عن المستويات الحالية.

وأغلق سهم صانعة الآيفون تعاملات وول ستريت أول من أمس منخفضاً 0.36% عند 220.11 دولاراً للسهم، واستقر في تداولات ما قبل الافتتاح عند 220.13 دولاراً.

ويرى دان إيفز أن ((آيفون 16)) سيكون أنجح إطلاق لـ((آيفون)) في تاريخ الشركة بفضل ميزاته التي تركز على الذكاء الاصطناعي ((أبل إنتلجنس))، ويتوقع أن يساعد الطلب المكبوت بين مستخدمي الآيفون الذين يحتاجون إلى هاتف جديد في النهاية إلى زيادة مبيعات ((آيفون 16)) إلى 240 مليون وحدة في 2025.

أما في الصين، فمن المتوقع أن تسجل ((أبل)) نجاحاً مع ((آيفون 16)) لأنه من المرجح أن تتعاون مع ((بايدو)) لإنشاء نموذج لغوي كبير لتغذية مزايا ((أبل إنتلجنس)).