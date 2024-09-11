زيادة متسارعة بإسهام الشركات الصناعية الوطنية في ناتج الإمارات

تسارعت وتيرة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بفضل المشاريع والاستثمارات الضخمة للشركات الوطنية. وشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية وأصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة بعد قطاع التجزئة في 2023 بقيمة تصل إلى 205 مليارات درهم، وبنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بالعام 2020.

وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهدت الصادرات الصناعية ارتفاعاً بنسبة 60% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث سجلت ارتفاعاً من 117 مليار درهم في عام 2020 إلى 187 مليار درهم في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 70 مليار درهم.

وتصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية. وأظهرت البيانات أن من أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعة ((البتروكيماويات)) التي جاءت على رأس القائمة، بنسبة مساهمة بلغت 22%، ثم ((المنتجات المعدنية المشكلة)) بواقع 16%، ثم ((المعادن الأساسية)) بنسبة 10%.

وجاءت ((المعادن الأساسية)) و((الأغذية والمشروبات)) على مقدمة أبرز الصادرات الصناعية في عام 2023، بنسبة 16%، ثم ((المعادن ومواد البناء)) بواقع 15%، ومن ثم ((البتروكيماويات والبلاستيك)) بنسبة 12%، تليها ((الذهب والمجوهرات)) بنسبة 10%.

وأكد عدد من المسؤولين أن الشركات الوطنية الكبيرة نفذت العديد من المشروعات واستثمارات ضخمة ضاعفت من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2023. وأشاروا إلى أن الإمارات وفرت بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو الشركات الوطنية والمستثمرين في الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الإمارات للألمنيوم

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لـ ((البيان)): إن الشركة تعد القلب النابض لأحد أهم القطاعات الصناعية في الإمارات، وتلتزم بدفع النمو الاقتصادي المستدام في الدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي ((مشروع 300 مليار)) وبرنامج ((اصنع في الإمارات)). وأوضح أن الشركة ساهمت في الاقتصاد الوطني بأكثر من 23 مليار درهم في عام 2023 بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بما يمثل أكثر من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التزام الشركة بدعم الموردين المحليين وتطوير أنشطة صناعية جديدة من أجل تلبية متطلبات سلسلة التوريد، حيث قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بضخ حوالي 8 مليارات درهم في الاقتصاد الوطني من خلال شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في عام 2023، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاق الشركة على المشتريات في جميع أنحاء العالم.

تنمية مستدامة

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إمستيل)) لـ ((البيان)): إن الشركات الوطنية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم هذه الشركات في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وزيادة القدرة التنافسية للإمارات على الساحة العالمية.

وأوضح أن الاستثمارات في القطاع الصناعي، بما في ذلك تلك الموجهة نحو الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، تسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.

وأضاف: ((نحن في ((إمستيل)) ملتزمون بدعم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الصناعي وزيادة مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي. ومن خلال مشاريعنا الطموحة، نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار كعناصر أساسية لنجاحنا المستقبلي)).

خطط تنموية

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب لـ ((البيان)): ((تساهم المشاريع الجديدة التي تطلقها الشركات الوطنية في تمكين التنوع والأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، والارتقاء بالبيئة الاقتصادية التنافسية والمحفزة للنمو المستدام التي تتمتع بها الإمارات، بما يتماشى مع الخطط التنموية الاقتصادية المتكاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة بهدف تحقيق مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)) الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم)).

مشيراً إلى ((زيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمال والأعمال وبوابة رئيسية لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم)).

وأضاف إن المشاريع الجديدة في الشركات الوطنية تدعم جهود مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات إلى جانب إسهامها في زيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي، كما تتيح هذه المشروعات فرصاً ضخمة للتوجه نحو أسواق جديدة، مما يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز فرص النمو والازدهار.

وأشار إلى أن هذا التنوع في المشاريع الجديدة يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق العالمية أو انخفاض الطلب على منتج معين، مؤكداً أن هذه المشاريع تعزز النمو الصناعي المستدام مما يرتقي بمكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وختم المطوع بالقول: ((تساهم هذه المشاريع بشكل مباشر في دعم أهداف مبادئ الخمسين التي حددتها القيادة الرشيدة. ونحن في مجموعة ((دوكاب)) مستمرون بتطوير مجموعة المشاريع الرائدة والمبتكرة لبناء منظومة صناعية متقدمة في الإمارات، ودفع عجلة النمو المستدام)).