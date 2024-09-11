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«المهارات المستدامة» جوهر «التخصصات» في مكتبات الشارقة

9/11/2024 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم ((مكتبات الشارقة)) الدورة السادسة من ((معرض التخصصات الجامعي)) السنوي في مقر هيئة الشارقة للكتاب على مدار أربعة أيام، في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار ((المهارات المستدامة: مفتاحك للنجاح في عالم دائم التغيير)).

ويشكل المعرض منصة تجمع نخبة من الجامعات والكليات، موفراً للطلبة فرصة التعرف على الحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية وطبيعة العمل فيها، مع التركيز على أهمية اكتساب المهارات الشخصية الناعمة كالتواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتأثيرها الكبير على النجاح المهني.

ويستهدف المعرض طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب أولياء الأمور. وينظم 13 جلسة وورشة عمل، تتضمن في اليوم الأول، تنمية المهارات الناعمة، وفرص المنح الدراسية، وقصص التأثير: استخدام المهارات لتحقيق النجاح، وفي اليوم الثاني النجاح الأكاديمي والمهني، وقصص التأثير: من الدراسة إلى الريادة، والمهارات التقنية المستدامة، في حين تشمل جلسات وورش اليوم الثالث التخطيط لمستقبلك المهني، وفنون الحديث، وأنشطة الجامعات: الأثر والتأثير، وفي اليوم الختامي المهارات الشخصية والمهنية للمكفوفين، وقصص التأثير: نجاح ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية، والمهارات المعرفية، والمهارات الذهنية والإدراكية.

وأكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أهمية ((معرض التخصصات الجامعي)) السادس، ودوره في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح الأكاديمي والمهني، والتعرف على أنواع المنح الدراسية ومتطلباتها وتعزيز فرص تأمينها، وقالت: ((يجسد معرض التخصصات الجامعي رؤية مكتبات الشارقة والتزامها الراسخ بتمكين الطلاب)).

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