ستروماييه يستأنف إبداعه بفيلم عن جولته الأوروبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن النجم البلجيكي ستروماييه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعداد لـ((فيلم)) عن جولته الأوروبية ((مولتيتود)) التي اضطر إلى وقفها في مايو 2023 لأسباب صحية.
وبداعي الحاجة إلى ((الراحة))، أوقف الفنان العام الماضي جولته تماماً، إثر توقيفها جزئياً في مرحلة أولى بعدما كان من المفترض أن تستمر حتى ديسمبر الماضي. وكتب ستروماييه، أول من أمس، في منشور عبر صفحاته على الشبكات الاجتماعية ((أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم))، ((لطفكم وتعاطفكم، بعد إلغاء الحفلات الأخيرة ضمن الجولة أثّرا فيّ كثيراً)). وبعد أن استنزفته جولة عالمية كبيرة في أعقاب ألبوم ((راسين كاريه)) (2013)، علّق ستروماييه مسيرته الفنية مرة أولى في نهاية 2015، بعد أن عانى من اكتئاب تفاقم بسبب الآثار الجانبية لعلاج مضاد للملاريا.
2022
وعاد الفنان الذي يُعدّ من أكثر الفنانين الناطقين بالفرنسية استماعاً في العالم، أخيراً إلى المسرح في عام 2022، لتقديم ((مولتيتود))، ألبومه الثالث الذي فاز عنه بجوائز ((فيكتوار))، الرديف الفرنسي لجوائز ((غرامي)) الأمريكية.
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