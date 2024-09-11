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ستروماييه يستأنف إبداعه بفيلم عن جولته الأوروبية

9/11/2024 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن النجم البلجيكي ستروماييه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعداد لـ((فيلم)) عن جولته الأوروبية ((مولتيتود)) التي اضطر إلى وقفها في مايو 2023 لأسباب صحية.

وبداعي الحاجة إلى ((الراحة))، أوقف الفنان العام الماضي جولته تماماً، إثر توقيفها جزئياً في مرحلة أولى بعدما كان من المفترض أن تستمر حتى ديسمبر الماضي. وكتب ستروماييه، أول من أمس، في منشور عبر صفحاته على الشبكات الاجتماعية ((أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم))، ((لطفكم وتعاطفكم، بعد إلغاء الحفلات الأخيرة ضمن الجولة أثّرا فيّ كثيراً)). وبعد أن استنزفته جولة عالمية كبيرة في أعقاب ألبوم ((راسين كاريه)) (2013)، علّق ستروماييه مسيرته الفنية مرة أولى في نهاية 2015، بعد أن عانى من اكتئاب تفاقم بسبب الآثار الجانبية لعلاج مضاد للملاريا.

2022

وعاد الفنان الذي يُعدّ من أكثر الفنانين الناطقين بالفرنسية استماعاً في العالم، أخيراً إلى المسرح في عام 2022، لتقديم ((مولتيتود))، ألبومه الثالث الذي فاز عنه بجوائز ((فيكتوار))، الرديف الفرنسي لجوائز ((غرامي)) الأمريكية.

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