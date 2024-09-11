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محمد الشرقي: الفنون تعزز التواصل الإنساني بين مختلف الثقافات

9/11/2024 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الفنون بكل أنواعها في تعزيز التواصل الإنساني بين مختلف الثقافات، وأهميتها في الارتقاء بالمجتمعات عبر حفظ ونشر موروثها الثقافي والاعتزاز بقيمه وأصالته. جاء ذلك خلال افتتاح سموه المقر الجديد لمدرسة الخط والزخرفة بمبنى الطيف مول بالفجيرة، والمعرض الفني ((من وحي المخطوطات))، يرافقه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي.

وأشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتطوير قطاع الثقافة والفنون على جميع الصعد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإيماناً بدورها المحوري في تعزيز وعي الفرد تجاه القيم الإنسانية المشتركة، وفتح آفاق التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب العالم.

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