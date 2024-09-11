«الثقافة» تشارك في مهرجان المسرح الخليجي

تشارك وزارة الثقافة في الدورة الرابعة عشرة من فعاليات مهرجان المسرح الخليجي، الذي يقام هذا العام في العاصمة السعودية الرياض، والذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول الخليجية والعربية.

ويمثل دولة الإمارات في المهرجان مسرح أم القيوين الوطني الذي سيقدم العمل المسرحي ((أشوفك))، اليوم، وهي من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج حسن رجب، وبطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي وآخرين، حيث تدور أحداث المسرحية المستلهمة من قصة تاريخية وقعت في خمسينيات القرن الماضي حول ((جرناس)) الحارس الليلي الذي يقوم بدوره الفنان سعيد سالم، في عرض يمزج بين الدراما الوطنية، والتراجيديا التاريخية، والكوميديا الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي حيث حاول الاستعمار طمس ثقافة الشعوب المحتلة ليؤدي ثقافة جديدة.

75 عنواناً

وتشارك الوزارة في المهرجان، أيضاً، بجناح خاص للدولة تستعرض فيه 75 عنواناً تتناول تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات إضافةً إلى التعريف بدور الوزارة واهتمامها بدعم الفنون الأدائية والمسرح، وقد اختار المهرجان الفنان الإماراتي أحمد الجسمي ليكون الشخصية الإماراتية المكرمة نظراً لتاريخه المسرحي العريق وما قدمه من إنجازات. ويسعى المهرجان هذا العام لتقديم مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين العروض المسرحية من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع ستة عروض، وسلسلة من الندوات العلمية، والجلسات النقدية، وورش العمل الفنية، والتدريبية، وتنظيم العديد من المعارض الفنية المتنوعة.