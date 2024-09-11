«الثقافة» تشارك في مهرجان المسرح الخليجي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك وزارة الثقافة في الدورة الرابعة عشرة من فعاليات مهرجان المسرح الخليجي، الذي يقام هذا العام في العاصمة السعودية الرياض، والذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول الخليجية والعربية.
ويمثل دولة الإمارات في المهرجان مسرح أم القيوين الوطني الذي سيقدم العمل المسرحي ((أشوفك))، اليوم، وهي من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج حسن رجب، وبطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي وآخرين، حيث تدور أحداث المسرحية المستلهمة من قصة تاريخية وقعت في خمسينيات القرن الماضي حول ((جرناس)) الحارس الليلي الذي يقوم بدوره الفنان سعيد سالم، في عرض يمزج بين الدراما الوطنية، والتراجيديا التاريخية، والكوميديا الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي حيث حاول الاستعمار طمس ثقافة الشعوب المحتلة ليؤدي ثقافة جديدة.
75 عنواناً
وتشارك الوزارة في المهرجان، أيضاً، بجناح خاص للدولة تستعرض فيه 75 عنواناً تتناول تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات إضافةً إلى التعريف بدور الوزارة واهتمامها بدعم الفنون الأدائية والمسرح، وقد اختار المهرجان الفنان الإماراتي أحمد الجسمي ليكون الشخصية الإماراتية المكرمة نظراً لتاريخه المسرحي العريق وما قدمه من إنجازات. ويسعى المهرجان هذا العام لتقديم مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين العروض المسرحية من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع ستة عروض، وسلسلة من الندوات العلمية، والجلسات النقدية، وورش العمل الفنية، والتدريبية، وتنظيم العديد من المعارض الفنية المتنوعة.
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