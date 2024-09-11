4 محاور نقدية و50 مبدعاً ضمن ملتقى الشارقة للسرد في تونس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أول من أمس في جمهورية تونس، أعمال النسخة الـ20 من الشارقة للسرد، تحت عنوان ((القصة القصيرة الجديدة.. تحوّلات الشكل والبناء)). ويشمل الملتقى أربعة محاور للمقاربة والتحليل النقدي، ناقشها على مدى يومين، أكثر من 50 مبدعاً من روائيين وقاصّين وأكاديميين ونقّاد تونسيين.

أقيم حفل الافتتاح في قصر النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد في العاصمة تونس، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وخالد كشير مدير عام المكتبة الوطنية في وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وعدد من الدبلوماسيين، ومجموعة من المثقفين والجامعيين والمهتمين بالكتابة السردية.