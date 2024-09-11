مكتبة محمد بن راشد تضيء عوالم قصص «ربطة شعر»

نظمت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية قرائية ونقدية حول المجموعة القصصية ((ربطة شعر))، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي لعام 2023، للكاتبة سراب غانم. وأقيمت الجلسة بحضور نخبة من أهل الثقافة والفكر، حيث أدارها الشاعر والإعلامي سعد عبدالراضي، وقدمت خلالها د. مريم الهاشمي قراءة نقدية حول المجموعة، حيث سلطت الضوء على السمات الفنية والموضوعية التي ميزت هذه المجموعة.

استهلت الجلسة بكلمة من سعد عبدالراضي، أشاد فيها بتجربة الكاتبة سراب غانم في مجال القصة القصيرة، مشيراً إلى قدرتها على استخدام الرموز وتوظيفها في قصصها. وأضاف: (((ربطة شعر) ليست مجرد عنوان لمجموعة قصصية، بل هي نافذة تعكس رؤية الكاتبة للعالم، حيث نجحت في مزج الواقعية مع الخيال بأسلوب بسيط ومؤثر)).

من جانبها، قدمت د. مريم الهاشمي قراءة نقدية معمقة تناولت فيها أبرز السمات الأسلوبية والفنية في المجموعة. وأشارت إلى أن الكاتبة استطاعت في ((ربطة شعر)) أن تطرح قضايا إنسانية واجتماعية برؤية حداثية، في واقع المجتمع العربي، مع تسليطها الضوء على معاناة المرأة وتطلعاتها. كما أشادت بأسلوب السرد الذي اعتمد على التكثيف اللغوي والبناء الدرامي المحكم، مما أضفى على النصوص عمقاً وسحراً خاصاً.

وفي تصريح خاص للكاتبة سراب غانم عقب الجلسة، أعربت عن سعادتها بهذا التكريم وهذه الجلسة الثقافية القيمة، قائلة: ((إن الفوز بجائزة الشارقة للإبداع العربي هو محطة مهمة في مسيرتي الأدبية، وأنا ممتنة لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث. الكتابة بالنسبة لي هي وسيلة للتعبير عن الذات، وعن قضايا المرأة والمجتمع، وأعتقد بأن الأدب يمكنه أن يكون جسراً للتواصل بين الثقافات المختلفة. في مجموعة ربطة شعر، حاولت أن ألتقط لحظات من الحياة اليومية وأنسج منها قصصاً تعبر عن الواقع بأسلوب سرديّ محكم يشدّ ذهن القارئ وإحساسه)).

وأضافت غانم: إن الحضور الثقافي الواسع لهذه الجلسة والنقاشات القيمة التي دارت فيها تشجعني على مواصلة الكتابة والتطوير. أتمنى أن تجد ربطة شعر صدى لدى القراء وأن تكون نافذة تفتح لهم عوالم جديدة في ختام الجلسة، تم تكريم المشاركين من قبل مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تقديراً لمساهماتهم في إثراء الساحة الأدبية، وبعدها قامت الكاتبة سراب غانم بتوقيع مجموعتها القصصية للحضور.