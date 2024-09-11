«كاستينج».. مواهب إبداعية جديدة على طريق الاحتراف

كشف ((تلفزيون دبي)) التابع لدبي للإعلام عن تفاصيل برنامج كاستينج لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى اكتشاف مجموعة من أصحاب المواهب الجديدة على مستوى المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع توجهات دبي للإعلام الرامية إلى تعزيز قوة صناعة الدراما، ودعم المبدعين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإبراز إمكانياتهم، والمساهمة في إثراء المحتوى الفني العربي.

ويتميز برنامج كاستينج بفكرته المبتكرة الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب الشابة وصقل مهاراتهم من خلال تجارب أداء متعددة وتحديات متنوعة يخضع لها المشاركون في كل حلقة، استعداداً لاختيار أفضلهم للمرحلة النهائية التي ستتنافس فيها 13 موهبة، ستحظى بفرصة ذهبية للمشاركة في بطولة المسلسل الاجتماعي ساعته وتاريخه الذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المستلهمة من الواقع، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وإنتاج الشركة المتحدة.

ونجح البرنامج منذ الإعلان عنه في استقطاب أكثر من 17 ألف موهوب من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمت تصفيتهم على عدة مراحل، إلى أن تم اختيار 50 مشاركاً من مختلف الدول العربية للتأهل إلى المراحل النهائية، ويتم تقييم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم تضم المخرج المصري عمرو سلامة، ومدربة التمثيل والكاستينج مروة جبريل، إلى جانب ضيف شرف مختلف في كل حلقة من الشخصيات البارزة في صناعة السينما والدراما، ومن أبرزهم المخرج يسري نصر الله، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد دياب، والسيناريست مدحت العدل، والفنان أحمد أمين، وغيرهم.

هدف ورؤية

وأكد أحمد عبدالله، مدير تلفزيون دبي، حرص دبي للإعلام على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، ورفع مستوى القطاع الفني من خلال دعم المبدعين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة الإبداع، والتعبير عن إمكانياتهم.

وقال: يمثل برنامج ((كاستينج)) مساحة واسعة لأصحاب المواهب تمكنهم من إبراز قدراتهم المختلفة في التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي، وابتكار المشاهد، وكيفية صنع وإنشاء الشخصيات وتطويرها وتقمصها، وهو ما يساهم في تأهيل جيل جديد من الفنانين القادرين على إثراء المشهد الفني العربي، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد رحلة تدريبية شاملة تهدف إلى إعداد المتسابقين وتزويدهم بما يحتاجونه من أدوات وخبرات عملية تساعدهم على تحقيق أحلامهم ودخول مجال الدراما والتمثيل.

يذكر أن حلقات برنامج كاستينج تعرض على شاشة تلفزيون دبي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 22:30 مساءً.