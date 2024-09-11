مدير «المركز الصيني» لـ«البيان»: الإمارات نموذج يقتدى في العمل الثقافي العصري والتمسك بالأصالة

أكد ليو يانغ، مدير المركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات، أن دولة الإمارات نموذج للدولة الحديثة والمتقدمة، واصفاً إياها أيضاً بأنها تحفل بالتنوع الثقافي، ونجحت في خلق بيئة تسهم في التفاعل والتبادل الثقافي بين مختلف الشعوب والثقافات، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للتنوع الثقافي، وأن هذا التنوع الثقافي في الإمارات يعكس القدرة الكبيرة للدولة على دمج مختلف الثقافات بطريقة تعزز الفهم المتبادل والتعاون الدولي، وهو ما يساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات والصين بشكل خاص.

وأشار إلى أهمية العلاقات الصينية الإماراتية في تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتبادل بين البلدين، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز الفهم المتبادل والتقارب بين الشعبين، مما يدعم أوجه تطوير العديد من المجالات والقطاعات ومنها التعليم والفنون والتجارة، مؤكداً أن المركز الثقافي يمثل دفعة قوية لتسريع التعاون والتفاهم الثقافي بين شعوب البلدين، ودوراً أساسياً في تعزيز هذه الروابط من خلال تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض وندوات تعكس التقاليد والثقافات الصينية والإماراتية.

وأضاف يانغ: أهم طريق للتقارب بين الشعوب التبادل الثقافي، حيث إن الأنشطة الثقافية تساهم في تعزيز التعاون كقوة ناعمة، من خلال التعرف على حياة الشعوب من خلال التبادل الثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض واحدة ( دولة الإمارات)، يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، حيث يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية بأريحية ويتواصلون ويتعايشون جنباً إلى جنب بشكل فاعل.

كما ترحب دولة الإمارات سنوياً بالملايين من السياح والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، وتقدم لهم الحياة الكريمة والاحترام أياً كانت ثقافاتهم، وهو ما تحصنه وتعززه القوانين والتشريعات التي تضمن ازدهار مجتمع دولة الإمارات المتنوع والحيوي.

وأوضح يانغ، أنه يُعتبر المركز الثقافي الصيني في الإمارات جسراً مهماً للتعاون بين الصين ودولة الإمارات في مجالات السياحة، والآثار، وصناعة الأفلام، من خلال شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات السياحية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

كما أشار إلى أن الجناح الصيني في القرية العالمية بدبي، يعتبر منصة فعالة لعرض الثقافة الصينية وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين الدول، حيث يقدم الجناح الصيني مجموعة متنوعة من عناصر الثقافة الصينية مثل الفنون التقليدية، والحرف اليدوية، الملابس، بما يعزز من فرص التواصل بين الشعوب ويعمق المعرفة عن الثقافة الصينية، بالإضافة للترويج السياحي لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم إلى الصين، كما يساهم الجناح في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والإمارات ودول أخرى.

وقال يانغ: ((تعلمنا الكثير في دولة الإمارات العصرية المتمسكة بجذورها الثقافية المتنوعة، بعدما وجدت الطريق المناسب لتقديم ثقافة حديثة ومتناغمة مع الموروث التاريخي، حيث تُعتبر الثقافة الإماراتية غنية ومتميزة، وتعكس تنوعاً تاريخياً وجغرافياً واسعاً، وفي السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات جهوداً متزايدة للحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيزه من خلال بناء المتاحف التي تساهم في حفظ وتوثيق هذا التراث ونقله للأجيال القادمة، كما تلعب المتاحف دوراً مهماً في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من قيم التفاهم والاحترام المتبادل)).

وأشار إلى أن المركز الثقافي الصيني يهتم بنشر الثقافة الصينية في جميع مناطق دولة الإمارات، ويمثل فرصة لتعزيز التعاون الثقافي وتعميق العلاقات بين الصين ودولة الإمارات، مما يعزز دور المشاريع المشتركة الجديدة، وتحقيق فوائد ثقافية واقتصادية متبادلة، مؤكداً أن المركز يساهم في تقديم الثقافة الصينية بطرق مبتكرة وجذابة تتناسب مع اهتمامات واحتياجات المجتمع الإماراتي من خلال التعاون في المهرجانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسات الدولة.