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«رفعت عيني» و«الفستان» في «الجونة السينمائي»

9/11/2024 7:29:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لهذا العام ((رفعت عيني للسما))، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و((الفستان الأبيض))، العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعبّرت إدارة المهرجان عن فخرها بأن فيلم ((رفعت عيني للسما)) كان مشاركاً في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقاً)، في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعماً في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وشهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث حصل على جائزة العين الذهبية.

ويتابع الفيلم مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر، قُمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع.

أما الفيلم الروائي ((الفستان الأبيض))، فتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة، تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها، ما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة، وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

يُذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ستُقام في الفترة من 24 أكتوبر المقبل، وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

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