مغرم احتال على السينما المصرية

في عام 1949 ظهر فجأة في الوسط الفني المصري شاب ذو ملامح غريبة، قدم نفسه أنه سينمائي جديد ومغرم بالأعمال السينمائية، وأن اسمه ((صلاح الدين)). وقتها لم يدقق أحد في هويته أو يسأل عن غاياته، لأن الكل كان يبحث عن العمل والرزق، من بعد سنوات من الكساد.

وكي لا يلفت الأنظار كثيراً أو يثير التساؤلات تجنب الاتصال بالمخرجين الكبار آنذاك، وبحث عن مخرج من الصف الثاني متلهف للعمل، فوجد غايته في المخرج عبدالله بركات (1911 ـ 1978)، واستطاع أن يقنعه بكتابة سيناريو وحوار بعنوان ((ولدي)) عن قصة كان قد كتبها عبدالعزيز سلام. كما أغراه بالمال كي يخرج الفيلم ويختار له أسماء فنية معينة. أما شرطه الوحيد، فقد كان إسناد دور البطولة إلى الفنانة المصرية/ اليهودية ((كاميليا)) (1919 ــ 1950)، على أن يقف هو شخصياً أمامها كبطل للفيلم. ولم يكن هذا الشرط غريباً أو مستنكراً وقتذاك لأن كاميليا كانت في تلك الفترة نجمة ناجحة تهوى إليها القلوب بفضل جمالها، ويتمنى الجميع الوقوف أمامها في أي عمل.

سارت الأمور على أحسن ما يرام، وشرع المخرج عبدالله بركات باختيار نجوم ونجمات العمل، بعد أن فرغ من إعداد قصة الفيلم وكتابة السيناريو والحوار، حيث اختار، عدا المدعو صلاح الدين والنجمة كاميليا، كلاً من أحمد علام في دور رجل الأعمال توفيق سامي، وحسن البارودي في دور فريد أفندي كبير موظفيه، وأنور زكي في دور محاسبه المتلاعب أمين، وفتحية شاهين في دور زوجته سميرة، ومحمود المليجي في دور سائقه مراد، وكاميليا في دور ناهد ابنة السائق مراد، ونجمة إبراهيم في دور صالحة جارة السائق مراد ومربية ابنته ناهد. كما ضم الفيلم ممثلين آخرين في أدوار ثانوية مثل إسماعيل يس ولطفي الحكيم ورياض القصبجي وعبدالمنعم إسماعيل ومحسن حسنين.

بعد ذلك دارت الكاميرات في ستوديوهات الأهرام لتصوير وقائع الفيلم الذي لم يكن سوى حدوتة تقليدية من حواديت السينما المصرية المتمحورة حول الخير والشر والظلم والعدالة والكيد والانتقام، وبطبيعة الحال أوكلت لمحمود المليجي عملية تجسيد الشر وتولي الانتقام من رب عمله السابق أحمد علام الذي طرده من وظيفته ثم أدخله السجن بتهمة محاولة قتل ابنه مدحت (صلاح الدين). وكان انتقام المليجي شرساً ومركباً، تمثل في حرق منزل توفيق سامي وخطف ابنه مدحت وتوغير صدر الأخير ضد أبيه وغير ذلك.

بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، وقبل أن يعرض في دور السينما لأول مرة في 24 يناير 1949، قامت الشرطة المصرية بالقبض على ممثل الفيلم ومنتجه المدعو صلاح الدين، الذي تبين من التحقيقات معه والتحريات حوله أنه مجرد موظف بسيط بإحدى الشركات، وأنه اختلس من خزينتها مبلغاً ضخماً من المال، من أجل أن يحقق به حلم حياته. ولم يكن حلمه هذا سوى القيام بدور البطولة أمام النجمة كاميليا التي كان يعشقها بجنون.

وبطبيعة الحال حكمت المحكمة على صلاح الدين بالسجن بتهم الاختلاس والتزوير والاحتيال والنصب، ولم يسمع عنه شيء بعد ذلك، لكن اسمه ظل موجوداً في سجلات السينما المصرية ليس كممثل ومنتج لفيلم اسمه ((ولدي)) فحسب، وإنما أيضاً كأكبر محتال في تاريخ السينما المصرية.