صباح المنتخب!

خسر منتخبنا الوطني 0 - 1 أمام ضيفه المنتخب الإيراني، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وبخسارتنا تراجعنا إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسجل مهدي قايدي، هدف المباراة الوحيد وهو يعرف دورينا ولاعبينا، حيث يلعب منذ سنوات في تجربتين الأولى مع شباب الأهلي ثم التألق مع اتحاد كلباء حالياً، لقد أحزنتنا النتيجة بالطبع بالرغم من أن الهزيمة كانت من أحد المنتخبات القوية في آسيا، والذي كان يتفوق علينا دائماً، ويتضح ذلك من خلال اللقاءات السابقة بيننا حيث انتهت لصالحهم، بينما تعادلنا ثلاث مرات، فعلينا أن نطوي صفحة ونفكر في المقبل، فالتصفيات ليست مباراة واحدة والمجموعة أيضاً صعبة، صحيح أننا هزمنا بطل آسيا في بداية المشوار، وبنظرة واقعية على المباراة وعلى المستوى الذي وصل إليه منتخبنا في المباراتين مع المدرب البرتغالي بنيتو نرى أن المنتخب تطور بشكل واضح عن الفترات الماضية.

الخسارة يجب ألا تعيقنا وألا تؤثر سلباً على مشوار المنتخب في التصفيات الآسيوية، علينا أن نفكر في تصحيح الأخطاء بل يجب أن تكون نقطة الانطلاق في التصفيات، لأنها كشفت لنا نقاط الضعف التي يتوجب معالجتها سريعاً من كل النواحي، وإعادة التوازن للفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية ولا تزال الفرصة قائمة لتحقيق الهدف المطلوب؛ فالمعالجات وأسلوب تصحيح المسار ووضع المنتخب في شكل مختلف ومنافس هذا هو مطلبنا، لنجعله قادراً على تكرار الفوز على المنافسين وصباح الخير يا منتخب! والله من وراء القصد