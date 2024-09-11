فن المرونة وإدارة الأزمات

حتى سنوات قليلة مضت، كانت الغالبية تعتقد بأن الحكومات، شأنها شأن الأفراد، تعيش اليوم بيومه. بمعنى آخر، كان هناك اعتقاد بأن كيان الحكومة، أيّ حكومة، ومكوناتها من وزراء وموظفين وعمال وملفات ومكاتب ومبانٍ ومهام، يسير بقوة الدفع. يعيّن وزير، يدير أعمال الوزارة، يذهب الموظفون للعمل، تُكتَب التقارير، وتُنجَز الأعمال بشكل أو بآخر، ويحين موعد الانصراف، فيعود الجميع لبيوتهم، ثم يتوجهون للمصالح الحكومية في اليوم التالي، وهلم جرا.

لكن الحكومات علم وفن وإدارة واستدامة، لذلك هي في حاجة دائمة إلى مواكبة العصر، وأحياناً أن تسبقه بخطوات. متابعة كيفية تعامل الإمارات مع علم الحكومات وفنونه وإدارته ملهمة لمن يريد الإلهام، ونموذج يحتذى به لمن يبحث عن المضي قدماً في عالم يركض ولا ينتظر أحداً.

تابعت أخبار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي أقيم في الشارقة بإعجاب شديد.. في وقت نحن في أمس الحاجة للمرونة التي تقي شرور الكسور والشروخ الناجمة عن الخشونة والجمود، والبحث عن سبل اتصال مبتكرة في زمن قائم على الاتصال، شرط أن يكون مناسباً للظروف ومواكباً للتطورات، وحبذا لو كان مستشرفاً لمستقبلها، انعقد المنتدى تحت عنوان حكومات مرنة.. اتصال مبتكر، فكان خير الكلام والفكر والاختيار. اختارت إدارة المنتدى مجموعة من القضايا للمناقشة، والأسئلة للبحث عن إجابات. المرونة الاقتصادية باتت شرطاً أساسياً للتطور والتقدم وإيجاد مكانة متقدمة. وضمن هذه المرونة التخطيط وتفعيل مكون مهم في اقتصادات الدول وهو الاقتصادي السياحي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة ومستدامة للموارد لتسير جنباً إلى جنب مع الموارد التقليدية.

مثل هذه القضايا بالغة الأهمية لا تكتمل مناقشتها والتخطيط لها دون وضع المكون البشري نصب الاهتمام، وهو المكون الذي ينخرط في البحث العلمي، والذي يقرر كيفية التعامل مع سبل الاتصال والتعلم والتطور الحديثة، ويتعامل مع التحديات المتعلقة بالثروة والحوكمة. هذا المكون البشري لا يظهر أو يزدهر بين يوم وليلة، لكنه عملية مستمرة حيث أجيال تسلم أخرى، وآباء يكتشفون المواهب في الأبناء على مستوى الأسرة والمدرسة والدولة. هذه المواهب هي القادرة على تحقيق الريادة.. وهذه الريادة تحتاج مرونة في التعامل مع الأزمات، كذلك التفاعل مع المستجدات والتعايش مع العصر الرقمي الآخذ في التطور.

لذلك حين يتطرق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 لكل ما سبق، فهذا يعني تعاملاً واقعياً وكفئاً مع الحاضر، وقدرة فائقة على استشراف المستقبل.

متطلبات الشعوب ورغباتها في تبوؤ مكانات متقدمة بين الأمم تحتم على الحكومات أن تعمل على أسس مدروسة وواقعية وقادرة على الاستشراف. وهنا تأتي القمة العالمية للحكومات التي تشرفت بحضور عدد من دوراتها السابقة وهي إحدى أدوات الإمارات الاستشرافية والاستكشافية في ما يتعلق بأداء الحكومات ومتطلبات الشعوب في عصر رقمي غير مسبوق.

هذه القمة التي أثبتت جدارة في الوصول إلى معادلة صحية وإيجابية في وضع التكنولوجيا الحديثة في مكانها الصحيح، ألا وهو تسخيرها لمساعدة البشرية على مواجهة التحديات، وليس العكس، وذلك في إطار من المرونة التي يكمن فيها سر النجاح والقدرة على الصمود.

في القمة السابقة التي انعقدت في دبي، تم إطلاق تقرير عنوانه تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة.. وجاءت فيه الكثير من القواعد والنصائح لتعزيز مبدأ المرونة، والتي تهدف إلى تقليص هوامش المخاطر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة الناجمة عن الكوارث والأزمات.

مرة أخرى، المرونة فن وعلم، كما أنها اعتياد، حيث الدول التي تتخذها منهجاً تعظم قدرات حكوماتها في مواجهة الكوارث، والتي تتكاثر وتتواتر بشكل غير مسبوق على مدار العقود الـ 5 الماضية. كنا نتمنى ألا تعتري حياتنا أزمات، لكن تغير المناخ والتطورات التكنولوجية المتلاحقة تضعنا في فوهة المدفع، ولن يقينا شروره سوى جاهزية واستعداد ومرونة الحكومات.