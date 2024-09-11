مبدأ «الصراحة راحة»

يمتلك القياديون المهرة قدرة فائقة على تحويل ما يعتبره الآخرون نقاط ضعف إلى مواطن قوة.. هذا ما فعله جاك ويلش رئيس شركة جنرال إلكتريك، أحد أبرز قياديي القرن العشرين، والذي تقاضى أكبر مكافأة نهاية خدمة في التاريخ بلغت نحو 400 مليون دولار.

كان من حوله يضجر من شدة صراحته، إلا أنه يعتبر ((عدم الصراحة)) ((سلوكاً مدمراً)) لأنه يحول دون تدفق الأفكار الذكية، وتحسن الأداء، فضلاً عن أن غياب الصراحة يشكل حجر عثرة أمام إسهامات المميزين، حسب ما قال في كتابه الجميل ((الفوز)).. بل خصص للصراحة فصلاً كاملاً.

ولذلك قسم جاك ويلش الموظفين في شركته، العابرة للبحار، إلى 3 شرائح رئيسة: الأعلى أداءً بنسبة 20%، والوسطى بنسبة 70%، والأقل كفاءة بنسبة 10%. ويؤمن بشدة بضرورة فصل الفئة الأخيرة من دون تردد. البعض وصف ذلك النهج بالقسوة المبالغ فيها، غير أن جاك يعتقد بأنه من الأفضل ((مصارحة)) الموظف بضعف أدائه في وقت مبكر، وإعطائه فرصة لتحسينه أو البحث عن وظيفة داخلية تناسب مهاراته، بدلاً من انتظار تحسن أدائه.

والمتأمل لمبدأ الصراحة يجد فيه راحة في العمل، لأنه لن يصبح لنظام تقويم الأداء جدوى تذكر من دون أن يصارح المدير مرؤوسيه بنواحي قصورهم. فهو يعزز الثقة، ويشجع الإبداع والتفاني، ويرفع الروح المعنوية للعاملين بتقليل النزاعات الخفية. والصراحة كذلك تسهم في حل المشكلات، التي قد يكون أداؤنا ((المتقاعس)) جزءاً لا يتجزأ منها!

ولذلك يرى جاك ويلش أنه إذا لم نخبر العاملين بأن أداءهم دون المستوى المطلوب، واستمر ذلك التقاعس لسنوات عدة، ولم نمنح صاحبه فرصة تطوير مستواه، فسوف تتفاقم المشكلة مثل كرة الثلج. ذلك أن جلسات الصراحة تثمر حلولاً أخرى، مثل ملاحظة من كان ((متراخياً)) ثم صار من ((أكفأ)) الموظفين بعد تحويله إلى إدارة يحب العمل فيها. وكم فرد بزغ نجمه لأنه أتيحت له فرصة العمل في مجال شغفه. والشغف ليس كافياً، فما نحبه لا يعني بضرورة أننا نجيده.. هنا تأتي فرصة التكليف أو التجربة قبل قرار التثبيت.

هناك شاب عربي، ابتكر موقعاً اسمه ((صراحة)) يمكن أن نرسل منه رابط صفحتنا لمن نشاء في العمل أو وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتيح لهم حرية ((جلدنا جلداً)) من دون خشية إظهار أسمائهم.. فهي خدمة ((مشفرة)) وسرية تخفي اسم الناقد، وروعتها أنها قد نتلقى منها أيضاً كلاماً طيباً ومشجعاً، عكس ما نتوقع. وفي جميع الأحوال تعد خدمة صحية ((وتقوي جلد)) متلقي سهام النقد الذي لا يجرؤ أحد على البوح به.

إن تقبل الناس للصراحة يتفاوت، ولذلك من الحكمة تلطيف الصراحة في البدايات بالتلميح والتورية، فإذا لم يستوعب المرء استحق صراحة المواجهة، غير أن بعض الأخطاء الفادحة التي تتعدى تداعياتها لآخرين لا تحتمل مبدأ التدرج في المواجهة.. فمن يخفق في قيادة دفة السفينة أو يهملها استحق شتى أصناف التوبيخ.

المهارة الحقيقية ليست الصراحة التي يفاخر بها البعض، بل القدرة على توجيه سهام النقد بأرشق العبارات وأذكاها لتصل الرسالة إلى كل لبيب بالإشارة يفهم.. بعضنا لا يحتاج سوى ((قرصة)) خفيفة أو دعابة نقدية في مواقف لا تتطلب نبالاً ولا أعيرة نارية. وبين الصراحة والوقاحة شعرة معاوية.. ولذلك قيل ((لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تقع في وحل الوقاحة)).