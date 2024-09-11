اختلالات العالم

سافرت إلى أوروبا بعد كورونا مرة واحدة فقط كانت من عامين، اقتصرت زياراتي القصيرة جداً على دول عربية محددة وتركيا، تغير كل شيء في أوروبا، ليس على صعيد الإنشاءات وأسعار الفنادق والمطاعم فقط، ولكن على مستوى سلوك الناس، كما على مظاهر معتادة كانت تشكل سمات عامة، فأوروبا السبعينيات والثمانينيات لم تعد موجودة، من حيث مستويات الأمن وارتفاع مستوى معيشة وثقافة الفرد، إن حالات السرقة المتزايدة في بعض العواصم والاستفزازات الموجهة للسياح، والارتفاعات الفلكية في الأسعار، وغياب مشهد قراء الكتب في المطارات والقطارات، وتنامي العنصرية، وتغير توجهات السينما، و... يدل على اختلالات عميقة!

أما في بعض البلدان العربية فمن الواضح أن هناك وضعاً سائداً، أثر على حياة وأفكار وعلاقات الناس بكل ما يحيط بهم، كما أفرز حالة من الإحباط واليأس من المستقبل، وانعدام المصداقية في أداءات الأنظمة، بسبب تدهور الاقتصاد وتخلخل مفاصل الدولة، وانتشار الفساد وتزايد معدلات الهجرة!

حدث ذلك بشكل متزايد في السنوات التي أعقبت وباء كورونا، تماماً كما حدثت نفس الانهيارات المادية والنفسية في شخصية البشر، الذين شهدوا تلك الأزمات الكبرى كالحرب العالمية الأولى والثانية، وتلك الأوبئة الكبرى مثل جائحة عام 1918، التي عرفت تاريخياً بالإنفلونزا الإسبانية، ما يعني أن هذه الكوارث هي التي تعيد صناعة تاريخ البشرية أكثر مما يحدث في أوقات السلام والاستقرار.

أما الذين يؤمنون بشكل مطلق بنظرية المؤامرة فيقولون إن هناك قوى خفية، تسعى لوجود هذه الكوارث من أجل الاحتفاظ بموارد الطبيعة، التي تكفي لمليار شخص فقط في كل العالم، أما البقية فلا بد من التخلص منهم، هذا المليار الذهبي الذي بدأ الحديث عنه بقوة أثناء اشتداد (جائحة كورونا 2020) باعتبارها واحدة من أدوات تنفيذ مؤامرة!

والحقيقة أن الحروب والكوارث والأمراض تحصد البشر على كوكب الأرض على امتداد التاريخ، فجائحة إنفلونزا 1918 أو ما عرف بالإنفلونزا الإسبانية انتشرت بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وتسببت في القضاء على ملايين البشر، بسبب فيروس شديد الخطورة، وتسبب في قتل حوالي 500 مليون أي ما يعادل ضعف الذين قتلوا في الحرب نفسها!