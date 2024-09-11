من ربح ومن خسر؟!

لن أخوض في تفاصيل كرة القدم، لن أمدح ولن أذم، سأكتفي بكتم المشاعر حتى لا أعلق في وحل قد لا أخرج منه!

سأذهب بعيداً إلى الولايات المتحدة، والجلسة الصباحية المشوقة، حيث لا نؤيد مرشحاً ضد آخر، ومهما قلنا عن الرئيس المقبل هناك لن يغضب منا أحد، فلا إظهار نقاط الضعف يعتبر عندهم تدخلاً في الشأن السياسي الأمريكي، ولا انتقاد طرف في أدائه وكلماته وتصرفاته يعتبر انحيازاً، والجيد في الأمر أن المرشحين المشاركين في المناظرة لا يخرجان بسجل أهداف تحسب لهذا أو ذاك، يتركان للتقييم السياسي من المحللين المتخصصين، أو التجاوب الشعبي من الجمهور، الذي يعتبر في منطق الانتخابات هو الحكم يوم الاقتراع.

نزعت النكهة من المناظرة، وأصبحت مثل القهوة دون كافيين، وافتقدنا ما كنا ننتظره من دونالد ترامب وكامالا هاريس، هما أرادا فرض قيود مشددة على قواعد اللقاء، وتحولا إلى نسخة مكبرة لطلاب المدارس في قاعة الامتحانات، لا تلتفت، ولا تحدث صوتاً، ولا تنظر إلى جارك، ولا تحمل أوراقاً، ولا تتحدث دون إذن من المراقب، وعندما يكون الضيف دونالد ترامب تكون القيود المفروضة تفريغاً للشخصية التي نعرفها من مضمونها، أما الضيفة الأخرى، والتي اشتهرت بعدم القدرة على الوقوف في مكان واحد لدقيقة كاملة، فقد تجمدت، وفقدت ميزتها في الابتسامة الدائمة والضحكات الرنانة، ولا ننسى الإشارات وحركات اليدين.

قيل إنها ضوابط طلبت من الطرفين، تمنع المقاطعة، ويحظر إدخال أوراق كتبت عليها ملاحظات مسبقة، والتزام بوقت محدد للإجابة عن كل سؤال، ولم نر الردح ((على أصوله))، فقط سمعنا عبارات، ورأينا نظرات و((مط شفاه)) أو هز رؤوس!

حملة ترامب أصدرت بياناً تعلن فيه تفوق مرشحها على مرشحة الحزب الديمقراطي، وحملة هاريس فخورة بمرشحتها، واعتبرتها متفوقة على خصمها في المناظرة، والحملتان تشبهان ذلك المعلق، الذي قال بعد إحدى مباريات مساء الثلاثاء ((كنا الأفضل)) رغم أن الفريق الذي يشجعه خسر المباراة!