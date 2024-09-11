من الأفضل «ترامب» أم «كامالا»؟

السؤال الكبير: من المتغلب في المناظرة الرئاسية بين دونالد وكامالا هاريس التي تمت فجر أمس؟

استطلاعات الرأي الأولية تعطي الأفضلية لأداء ((هاريس)) على ((ترامب)).

الرأي المتواضع عندي أن كل طرف نجح في ((هز صورة ومكانة خصمه أكثر مما نجح في عرض أفكاره وبرامجه بشكل موضوعي)).

بدأت المناظرة بدخول كامالا هاريس وتقدمها نحو منصة الحوار الخاصة بترامب ومد يدها لمصافحته، فمد يده هو الآخر مصافحاً قائلاً: ((أهلاً.. إنجوي)) أي ((استمتعي بالحوار)).

بدأت هاريس منذ إجابتها عن السؤال الأول، والذي كان يتصل بالاقتصاد بالهجوم على منافسها وشخصه وسياساته.

مع سياق الحوار اتضح الآتي:

١- تدربت هاريس، قليلة التجارب في الحوارات المباشرة الجماهيرية، على إيقاع سياسة ترامب في الحوار، وهي اعتبار أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، ظناً منها أن خصمها سوف يتبع سياساته المعتادة في الهجوم والتحرش والاستفزاز.

٢- اتضح أن ترامب كان حريصاً هذه المرة على الانضباط الكامل في الحوار، وعدم الانطلاق في إطلاق لسانه في التلفظ بكلمات أو صفات منفلتة، يمكن أن تخسره بعض الجمهور من الجنس الناعم.

٣- حرص ترامب على عدم المساس بالخلفية العرقية ((أفريقية آسيوية)) أو كونها امرأة حتى لا يستفز الجمهور الذي ينتمي إلى هذه الصفات.

٤- حرصت هاريس على الدفاع عن سياستها في عهد الرئيس بايدن، ولكن مع المحافظة على أنها شخصية مستقلة بذاتها، وظهر ذلك في قولها ((أنت تنافسني أنا وليس الرئيس بايدن الآن)).

٥- أثبتت قناة ((أي. بي. سي)) التي تدير المناظرة مرتين وجود أخطاء في المعلومات لدى ردود ترامب، ومرة واحدة عند هاريس.

٦- أعلن كل طرف عقب نهاية المناظرة رغبته في المشاركة في مناظرة أخرى، وأعلن مستشارو كل طرف سعادتهم عن أداء ممثلهم واعتبروا - من وجهة نظرهم – تفوقه على الآخر.

يمكن القول إن الحوار أوضح الفجوة العظيمة والتناقض الحاد، والتوتر السياسي العالي، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبين اليمين الشعبوي، الذي يمثله ترامب، واليسار الاجتماعي التقدمي، الذي تمثله هاريس.

55 يوماً فقط – هي وحدها – القادرة على حسم تأثير هذه المناظرة على جمهور الناخبين.