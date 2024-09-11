مبادرة الرحمة والإنسانية

تابعنا على منصات ردود أفعال عدد كبير من الذين دخلوا البلاد، بغرض الإقامة والحصول على فرصة عمل تدر عليهم دخلاً يعيشون منه ويعينون ذويهم في بلدانهم كما هو حال جميع من يفد إلى هذه الأرض فيحظى بفرصة عمل، ثم لا يلبث بشكل أو بآخر أن يجد نفسه قد خالف نظام الإقامة ودخل في دهاليز من يقتات على أنات الضعفاء ويستغلون ظروفهم بوعود كاذبة وفرص عمل وهمية شيئاً فشيئاً يدورون في حلقة مفرغة من مخالفة النظام وتراكم الغرامات المالية ويجدون أنفسهم في مواجهة مع القانون، وضع ربما لم يكن لهم يد فيه لكنهم أصبحوا مخالفين للقانون والنظام، وكما أدلى به المخالفون أنفسهم أن شركات التوظيف الوهمية هي السبب الأول التي تقف وراء المخالفات.

ولعل أجمل ما في مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين هو إنشاء منصات للتوظيف في مقر مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير والتي تتيح لهؤلاء فرصة إجراء المقابلة في تخصصات عمل مختلفة، والتي ربما فاجأت المخالفين أنفسهم، فأقصى ما كانوا يتوقعونه هو أن يتم تعديل أوضاعهم أو يغادروا الدولة دون التعرض للمساءلة أو المطالبة بدفع غرامات تراكمت عليهم نتيجة مخالفة القانون، لكنها كانت مبادرة إنسانية منقطعة النظير، وهي نتيجة حتمية لتفهم الجهات المعنية ظروف قدوم هؤلاء وما تعرضوا له في وطنهم من استغلال أبناء جلدتهم هناك وآخرون هنا وهم يتطلعون لتحقيق حلمهم بالعيش بيننا وتحسين أوضاع من يعيلونهم المعيشية والحياتية في بلادهم، وربما كانوا يرزحون تحت وطأة الحاجة والفقر والدين والعوز، فكانت تذكرة سفرهم إلى بلادنا بارقة الأمل التي يبدأ من عندها تحقيق حلمهم ونقطة الضوء التي تنير دربهم.

وحتى لا يتلاشى كل ذلك ويصبح كالسراب تجلت بوضوح قيم الرحمة ومبادئ الإنسانية لترسم البسمة على وجوههم وتدخل الفرح في قلوبهم والسكينة في نفوسهم، بقي أن تضع السلطات المعنية يدها على مواطن الخلل ومكامن المشكلة حتى تضع عند هذا الحد أوزارها.