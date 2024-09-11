«مراس» تطلق 200 فيلا في المرحلة الثانية لمجمع «ذا إيكرز» في دبي لاند

أعلنت ((مراس))، التابعة لـ((دبي القابضة للعقارات))، عن إطلاق مرتقب لأكثر من 200 فيلا جديدة، ضمن مجمع الفلل في ((ذا إيكرز)). يأتي هذا الإعلان عقب نجاح المشروع، وبيع ما يزيد على نصف وحدات المجمع في المرحلة الأولى.

يقع المشروع في قلب منطقة دبي لاند،. يضم المشروع 1,200 فيلا عصرية. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: ((يؤكد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من ((ذا إيكرز)) على التزامنا بخلق وجهات نابضة تركز على المجتمع، وتغذي الشعور بالانتماء والرفاهية. والآن نواصل مسيرتنا نحو التميز بإطلاق مرحلة جديدة)).

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