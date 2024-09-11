Thursday, 12 September 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مراس» تطلق 200 فيلا في المرحلة الثانية لمجمع «ذا إيكرز» في دبي لاند

9/11/2024 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((مراس))، التابعة لـ((دبي القابضة للعقارات))، عن إطلاق مرتقب لأكثر من 200 فيلا جديدة، ضمن مجمع الفلل في ((ذا إيكرز)). يأتي هذا الإعلان عقب نجاح المشروع، وبيع ما يزيد على نصف وحدات المجمع في المرحلة الأولى.

يقع المشروع في قلب منطقة دبي لاند،. يضم المشروع 1,200 فيلا عصرية. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: ((يؤكد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من ((ذا إيكرز)) على التزامنا بخلق وجهات نابضة تركز على المجتمع، وتغذي الشعور بالانتماء والرفاهية. والآن نواصل مسيرتنا نحو التميز بإطلاق مرحلة جديدة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN11092024000110011019ID1108664466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث