«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تدعم توطين الزراعة الذكية والعمودية

شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في فعاليات النسخة الخامسة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2024، حيث يعد المعرض حدثاً بارزاً يجمع بين الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تركز على استدامة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية في المساحات المحدودة.

في هذا السياق، ألقى الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كلمة في الجلسة الافتتاحية بعنوان ((الريادة في التطور الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط)). لمعرض الزراعة العمودية العالمي 2024، الذي أقيم في مركز مؤتمرات لو ميريديان دبي الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024، والذي افتتح بحضور مروان عبدالله الزعابي - وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وأوضح الدكتور الزعابي خلال كلمته رؤى الهيئة وأهدافها، وبين كيفية توزيع مساهماتها واستثماراتها، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن قيمة الفجوة الغذائية العربية في عام 2022 بلغت حوالي 36.2 مليار دولار أمريكي، وأن الدول العربية تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة تتطلب تبني أساليب زراعية مبتكرة وأنظمة إنتاج غذائي أكثر كفاءة لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السكان.

كما أكد أن توطين الزراعة الذكية والعمودية في الدول العربية سيساهم في تحسين كفاءة استخدام المدخلات الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتحكم في التكاليف، وضمان ربحية المشاريع الزراعية، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح أن الزراعة العمودية تقدم حلاً واعداً للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي العربي.

وأشار إلى أن الدراسات تتنبأ بنمو كبير في الزراعة العمودية في العديد من دول المنطقة، خصوصاً في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بفضل الابتكارات في تقنيات الزراعة. ومن المتوقع أن تشهد هذه الدول أعلى معدلات نمو في هذا القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2030. وأضاف إن العديد من دول الشرق الأوسط تدرك إمكانات الزراعة العمودية، وقد أطلقت سياسات ومبادرات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مثل الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات الزراعة العمودية، وتعزيز الإنتاج المحلي للغذاء، وإنشاء صناديق لدعم التكنولوجيا الزراعية.

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