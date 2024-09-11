الإمارات تستضيف ندوة «الإيكاو» الرابعة لدعم التنفيذ 2025 في أبوظبي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مذكرة تفاهم بشأن استضافة الدولة لأعمال الإيكاو الرابعة لدعم التنفيذ 2025، حيث وقع المذكرة سيف السويدي، مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). جاء ذلك على هامش أعمال ندوة الإيكاو للتنقل الجوي المتقدم التي تختتم اليوم في مدينة مونتريال بكندا.

وقال سيف السويدي إن دولة الإمارات تواصل دعمها لتعزيز جهود التعاون في مجتمع الطيران المدني الدولي تحت مظلة منظمة الإيكاو، بما يخدم تطور ونمو قطاع الطيران المدني نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.

وأضاف إن ندوة الإيكاو لدعم التنفيذ تمثل منصة مثالية لتوحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران، وأن استضافة الدولة لهذا الحدث المتميز تعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات في مجال الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك، بعد اختيار منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث، والذي تم الإعلان عنه في مايو من العام الجاري خلال أعمال الندوة العالمية الثالثة لدعم التنفيذ، والتي عقدت في بونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان. وستعقد الندوة الرابعة لدعم التنفيذ في 2025 أبوظبي، حيث ستجمع قادة الطيران والخبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف المنظمة بمجالات السلامة والأمن والاستدامة.

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