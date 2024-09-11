«مبادلة للطاقة» توسع منطقة امتيازها في بحر أندامان بإندونيسيا

كشفت مبادلة للطاقة عن إنجازين مهمين في أنشطتها الاستكشافية بمنطقة أندامان. وفي أعقاب جولة الترخيص الإندونيسية، تم إرساء عقد امتياز منطقة ((وسط أندامان)) للعرض المشترك الذي تقدمت به مبادلة للطاقة مع شركة هاربور إنيرجي، والتي ستتولى العمليات التشغيلية بحصة بلغت 60%، بينما بلغت حصة مبادلة للطاقة 40%. ويعزز هذا الاستحواذ استراتيجية النمو لمبادلة للطاقة في منطقة حوض بحر أندامان وتوسيع آفاق الفرص فيها.

وعلاوة على ذلك، أعلنت مبادلة للطاقة عن اكتمال عمليات الحفر والتقييم بنجاح وأمان في آبار منطقة ((جنوب أندامان))، بما في ذلك ((لاياران-1)) و((تانكولو-1)) و((لاياران-2)) و((لاياران-2)) (ST1)، والتي أظهرت إمكانية اكتشاف تريليونات أقدام مكعبة من الغاز الطبيعي في الموقع. وقد لعبت التقنيات المتقدمة وقدرات الحفر في المياه العميقة دوراً بالغ الأهمية في نجاح أنشطة الاستكشاف والتقييم لضمان تعزيز فاعلية وأمان عمليات الحفر.

وقال عدنان بوفطيم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة: ((يمثل نجاحنا بتأمين امتياز وسط أندامان تطوراً استراتيجياً مهماً من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص المستقبلية. ولا شك أن قدراتنا التشغيلية وخبراتنا الواسعة في هذا الحوض تعزز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في منطقتي جنوب ووسط أندامان. ونتطلع قدماً إلى العمل مع شريكنا وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لتطوير هذه المشاريع)).

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