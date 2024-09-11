«هب 71» تستقبل 21 شركة ناشئة جمعت 500 مليون درهم تمويلات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت((هب 71)) Hub71، للتكنولوجيا في أبوظبي عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمة إليها، ما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها ((هب 71)) إلى 243 شركة. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصصتين للأصول الرقمية والتكنولوجيا المناخية، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.9 مليون دولار (500 مليون درهم).
وتم اختيار الشركات الناشئة في المجموعة الـ 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى ((هب 71))؛ ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات؛ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN11092024000110011019ID1108664462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.