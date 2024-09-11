«هب 71» تستقبل 21 شركة ناشئة جمعت 500 مليون درهم تمويلات

أعلنت((هب 71)) Hub71، للتكنولوجيا في أبوظبي عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمة إليها، ما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها ((هب 71)) إلى 243 شركة. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصصتين للأصول الرقمية والتكنولوجيا المناخية، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.9 مليون دولار (500 مليون درهم).

وتم اختيار الشركات الناشئة في المجموعة الـ 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى ((هب 71))؛ ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات؛ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

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