جمارك دبي تؤكد أهمية الابتكار في تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي

قام الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، بزيارة تفقدية إلى مطار دبي الدولي مبنى 1 و3، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات المتطورة المقدمة للمسافرين والمتعاملين، بالإضافة إلى الأنظمة الجمركية المستخدمة لتسهيل الإجراءات بأقل وقت ممكن، كما ناقش بو سناد التحديات المطروحة، ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تعزيز تجربة سفر سلسة وآمنة للقادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام جمارك دبي بتحسين وتطوير أداء العمليات الجمركية بالاعتماد على الخدمات المبتكرة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة. وأكد مدير عام جمارك دبي أهمية دعم بيئة محفزة للأفكار الإبداعية، التي تسهم في تيسير إجراءات المسافرين والعملاء.

كما شدد بوسناد على أن حماية منافذ الإمارة وسلامة المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة تأتي في مقدمة أولويات جمارك دبي، مشبهاً دورها بالميزان الذي يوازن بين تسهيل حركة التجارة وتسريع حركة المسافرين وحماية الحدود من مخاطر التهريب، وذلك من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة. شارك في الزيارة التفقدية ياسر سعيد المسلمي، استشاري أول الشؤون الجمركية، المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الدعم الفني، خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة، خليفة بن شاهين، مدير مبنى المطار رقم 3.

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