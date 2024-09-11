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تعاون بين «إكسبو» و«سيدات أعمال الشارقة» لتعزيز المشاركة في المعارض

9/11/2024 7:29:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع مركز إكسبو الشارقة، اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، بهدف دعم مشاركات رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، في المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز، وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في تنمية دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال .

وقع الاتفاقية بمركز إكسبو الشارقة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة.

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