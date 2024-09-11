تعاون بين «إكسبو» و«سيدات أعمال الشارقة» لتعزيز المشاركة في المعارض

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّع مركز إكسبو الشارقة، اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، بهدف دعم مشاركات رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، في المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز، وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في تنمية دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال .
وقع الاتفاقية بمركز إكسبو الشارقة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة.
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