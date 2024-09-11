حلول ذكاء اصطناعي بالمؤتمر العالمي للمرافق

يشهد المؤتمر العالمي للمرافق الذي ينعقد بأبوظبي من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، عرضاً لأحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد فيجاي جاسوال، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ((آي إف إس العالمية)) للبرمجيات المؤسسية السحابية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي، أنه يتعيّن على شركات المرافق في الشرق الأوسط الموازنة بين سعيها لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي والكفاءة التشغيلية.

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