حلول ذكاء اصطناعي بالمؤتمر العالمي للمرافق

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشهد المؤتمر العالمي للمرافق الذي ينعقد بأبوظبي من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، عرضاً لأحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد فيجاي جاسوال، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ((آي إف إس العالمية)) للبرمجيات المؤسسية السحابية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي، أنه يتعيّن على شركات المرافق في الشرق الأوسط الموازنة بين سعيها لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي والكفاءة التشغيلية.
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