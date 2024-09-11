«أبل» تتحدى التوقعات بأداء مفاجئ

على الرغم من الأداء المذهل الذي حققته شركة إنفيديا، إلا أن لقب سهم شركة التكنولوجيا العملاقة الأفضل أداءً منذ بداية جائحة كورونا يعود إلى شركة أبل، وهو أمر مفاجئ بالنسبة إلينا على الأقل. ولم يقتصر تألق سهم أبل على فترة الجائحة فحسب، بل استمر في تحقيق أداء جيد خلال المرحلة الأخيرة من ارتفاع سوق الأسهم، التي انطلقت في أبريل الماضي مع تراجع مخاوف تسارع التضخم وظهور توقعات بخفض أسعار الفائدة.

وفي خضم موجة صعود الذكاء الاصطناعي، تفوقت شركة أبل على كل من ((غوغل)) و((مايكروسوفت)) و((ميتا))، وتلقت دفعة قوية من الإعلان عن شراكتها مع شركة ((أوبن إيه آي)) في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك، عززت أبل مكانتها، فيما استقرت أسهم إنفيديا وبدأت الانخفاض.

وقبل عامين، رصدت فاينانشال تايمز ميل أسهم شركة أبل إلى الارتفاع مع أسهم التكنولوجيا، فيما تشهد انخفاضاً أقل أثناء عمليات التصحيح التي يشهدها القطاع. وتتمحور خطة أبل لزيادة النمو حول زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة تم التأكيد عليها خلال حدث إطلاق هاتف آيفون 16. ولست متأكداً ما إذا كان هذا النهج سينجح، لكنه لا يجيب عن اللغز الأساسي: لماذا تتفوق أبل باستمرار على منافسيها خلال دورات السوق؟ من الواضح أن هذا يرتبط باستقرار إيرادات أبل، والتي تستمد بشكل أكبر من الخدمات. ولكن مع اقتراب نسبة السعر إلى الأرباح للسهم من أعلى مستوياتها في عام 2021، وتساويها مع مايكروسوفت، نبدأ نتساءل حول مدى استدامة هذا.

ويعكس هذا تقديرات المحللين لهوامش ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار العام المقبل، والتي تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ورغم وجود مخاوف كبيرة بشأن تباطؤ سوق العمل والركود الوشيك، يتوقع محللو وول ستريت استمرار الزخم الإيجابي.

لكن هل هذا واقعي؟ التوقعات مرتفعة للغاية! بحلول هذا الوقت من العام المقبل، يتوقع كثيرون أن تكون هوامش الربح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 13.6 %، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى الحالي وقريبة من ذروة ما بعد الجائحة لعام 2022. وتُظهر قواعد بيانات أخرى توقعات أعلى، حيث تتوقع شركة إس آند بي كابيتال آي كيو هامشاً صافياً يبلغ 13.8 % لعام 2025 و14.4 % لعام 2026.

وتأتي هذه التوقعات من محللي جانب البيع، الذين قد يُتهمون بأنهم متفائلون مهنياً. لكن حتى الآن، كانت توقعاتهم دقيقة إلى حد ما.

وكما هو متوقع، غالباً لا يجيد المحللون تحديد نقاط التحول الكبرى، فقد كانوا بعيدين عن الهدف قبل الجائحة، ولم يتوقعوا أن تحقق الشركات زيادة في الهامش خلال عام 2021، إلا أن جهودهم في العموم كانت جيدة إلى حد ما.

وقد أشرنا كيف بدت الهوامش مرتفعة على نحو غير مستدام قبل عقد مضى. وقد أثبت الوقت أن هذه المخاوف كانت في غير محلها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركات التكنولوجيا ذات الهوامش المرتفعة أصبحت تحتل حصة أكبر من المؤشر.

ويتوقع المحللون عودة هوامش الأرباح إلى مستويات مطلع عام 2021، عندما كان المستهلكون عالقين في منازلهم، وينفقون فائض المدخرات عبر الإنترنت، وكانت الشركات العملاقة تتمتع بقوة تسعير ضخمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. وبالنسبة لنا، يبدو هذا التوقع متفائلاً بعض الشيء.

وكما كتبنا من قبل، تعاني بعض الشركات من تآكل قوتها التسعيرية مع تزايد انتقائية المستهلكين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لن تتحقق ثورة التكاليف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتوقعة العام المقبل، مهما كانت مذهلة. ويجب أن تضيف التوقعات والآمال العريضة إلى قائمة المخاطر السوقية.

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