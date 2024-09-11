ارتفاع كبير برواتب خريجي ماجستير الإدارة في القطاع المالي

شهدت رواتب خريجي ماجستير الإدارة من أبرز كليات إدارة الأعمال، والذين يعملون حالياً في القطاع المالي، ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات تصنيف ماجستير الإدارة الجديد لـ((فاينانشال تايمز)).

وفي إشارة جديدة على تعافي القطاع المالي مقارنة بالقطاعات الأخرى، ارتفعت أجور العاملين في مجالات الصيرفة والخدمات المالية والتأمين بنسبة 4 % مقارنة بعام 2023، لتصل إلى متوسط 88.518 دولاراً في أوائل عام 2024، وذلك بعد ثلاثة أعوام من حصولهم على درجة الماجستير. ويتجاوز هذا المعدل السنوي للنمو ما حققه خريجو ماجستير الإدارة في قطاعات أخرى، وعلى رأسها الاستشارات بمتوسط 85.000 دولار والتكنولوجيا بمتوسط 84.000 دولار.

وتأتي هذه البيانات من التصنيف الأحدث لـ((فاينانشال تايمز)) لبرامج ماجستير الإدارة في 100 كلية رائدة للأعمال على مستوى العالم، والتي تقدمها جامعة ((سانت غالين)). وعادت الكلية السويسرية إلى صدارة القائمة بعد تراجع مركزها إلى الثاني في العام الماضي بعد المدرسة العليا للتجارة في باريس التي حلت ثانية في عام 2024، وحلت الكلية الفرنسية، التي دخلت تصنيف برنامج ماجستير الإدارة حديثاً، في المرتبة الثالثة. ومن بين 16 كلية هي الأعلى تصنيفاً، كان هناك ست كليات من فرنسا واثنتان من الصين، هما ((شنغهاي جياو تونغ أنتاي)) و((تونغجي)). وشملت القائمة أيضاً كلية لندن للأعمال، ونوفا في البرتغال، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وجامعة براغ في جمهورية التشيك.

وتتماشى زيادات رواتب خريجي ماجستير الإدارة العاملين في القطاع المالي مع اتجاه مماثل لنمو نسبي لرواتب خريجي درجات الماجستير في التمويل بالقطاع. ويحصل خريجو هذه البرامج المتخصصة على راتب أكبر يبلغ 90.000 دولار في المتوسط في عام 2024 مقابل 81.000 دولار للحاصلين على ماجستير الإدارة. وبالنظر إلى كل القطاعات، لا يزال خريجو ماجستير الإدارة من الذكور يحصلون على أجور أعلى من النساء، رغم تضاؤل فجوة الرواتب بين الجنسين إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2024، وتبلغ 9 % في الوقت الراهن، مقابل ذروتها الأخيرة عند 17 % في عام 2019.

ويستند تصنيف كليات الأعمال إلى معايير عدة، منها: رواتب الخريجين بعد ثلاث سنوات من التخرج، والتقدم الوظيفي، وجودة شبكة الخريجين، والتنوع بين الجنسين، بالإضافة إلى التنوع الدولي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.

والمشاركة في تصنيفات ((فاينانشال تايمز)) اختيارية، لكن يجب أن تكون الكليات المشاركة في التصنيف حاصلة على اعتماد إحدى الوكالتين الكبريين، جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال ونظام تحسين الجودة ((إيكيس))، بالإضافة إلى تلبية معايير أخرى، تشمل الحد الأدنى لحجم الفصل الدراسي ووجود عدد كافٍ من الاستجابات لاستطلاع الرأي من الخريجين.

عادة ما تكون دراسة ماجستير الإدارة للطلاب الخريجين من غير ذوي الخبرة المهنية السابقة، وأثبتت هذه الدراسات تمتعها بشعبية في أوساط الطلاب باعتبارها تدريباً تمهيدياً في مجال الأعمال. وتعد هذه البرامج ميسورة التكلفة مقارنة بماجستير إدارة الأعمال وعادة ما تستمر لعام واحد.

وبعد انطلاق البداية من أوروبا، صار ماجستير الإدارة واسع الانتشار، وبدأت بعض أبرز الكليات الأمريكية في تقديم الدرجة العلمية. وأعلنت كلية بوث للأعمال في جامعة شيكاغو برنامجاً للماجستير يستمر لعام واحد باعتباره مؤهلاً ((قابلاً للمراكمة))، مما يسمح للخريجين بتلقي ماجستير إدارة الأعمال في وقت لاحق بمواصلة الدراسة لعام إضافي، وبعد الحصول على قدر من الخبرة المهنية.

وتحتسب أجور الخريجين لتعكس الفروق بين القطاعات ثم تحول إلى الدولار الأمريكي باستخدام معدلات تعادل القوى الشرائية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وبعد إتمام هذه الحسابات، سجلت ثلاث كليات أعمال في جنوب آسيا أعلى متوسط للرواتب في التصنيف، هي المعاهد الهندية للإدارة في أحمد آباد بمتوسط قدره 156.010 دولارات، وفي بنغالور بمتوسط قدره 152.765 دولاراً، وفي كلكتا بمتوسط قدره 144.385 دولاراً. وبخلاف آسيا، جاءت كلية الدراسات الإدارية العليا في لايبزيغ كأعلى متوسط للرواتب عند 140.418 دولاراً، متفوقة قليلاً على ((سانت غالين)) عند 140.020 دولاراً.

حلت جامعة ((سانت غالين))، وتلتها كلية لندن للأعمال وكلية نوفا للأعمال والاقتصاد، في صدارة الترتيب من حيث تحقيق الأهداف، بحسب تقييم الخريجين. وتصدرت جامعة سانت غالين القائمة من حيث تقييم الطلاب للخدمات المهنية التي تقدمها وشبكة الخريجين، وجاءت كلية أوتو بيسهايم الألمانية للأعمال في المرتبة الثانية بكلتا الفئتين.

وأعلن نصف الكليات المسجلة بين أبرز 100 كلية في التصنيف تقريباً تساوي عدد الذكور والإناث على الأقل، وحققت 16 مؤسسة تكافؤاً صارماً بين الجنسين في هذا الصدد. أما الكليات التي تصدرت التصنيف بالنسبة للتنوع بين الجنسين وتمتعت بأكبر نسبة من الطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس، فكانت تميل أيضاً إلى تحقيق ترتيب أعلى في تقارير الكربون الأكثر طموحاً وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري مقارنة بالكليات الأقل مرتبة.

وتصدرت كل من ((سكيما)) وكلية إكسيليا للأعمال في فرنسا قائمة الأفضل من حيث المحتوى الدراسي الذي يركز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. أما كلية بوكوني لإدارة الأعمال بجامعة بوكوني في إيطاليا، وكلية ((آي إي)) للأعمال في إسبانيا، فحققتا أعلى التصنيفات من حيث اتخاذ تدابير للحد من البصمة الكربونية. وسجل خريجو كلية إيسي للأعمال في إسبانيا وجامعة ((سانت غالين)) أعلى نسبة للرضا العام، لكن لا يستخدم هذا المعيار في حسابات التصنيفات.

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