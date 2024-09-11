الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح الغد.

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