محمد بن راشد يشهد جانباً من جلسة «ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، جانباً من جلسة حوارية ملهمة حملت عنوان "ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد"، والتي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بمناسبة احتفاله بمرور 20 عاماً على تأسيسه.



وشاركت في الجلسة الحوارية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي مطر الطاير المفوض العام

لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث سلطت الجلسة الضوء على رؤى وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدروس القيادية في مسيرة سموه وتأثيرها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية، وبناء نماذج من القيادات الطموحة القادرة على التفكير الاستباقي وقهر المستحيل.

مدرسة فريدة في القيادة

واستعرضت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة، التي أدارها الإعلامي جمال الملا، فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية، حيث سردت سموها قصصاً ومواقف تبرز الجانب الإنساني والشخصي لسموه، وكيف ساهم هذا الجانب في رحلة تعلم وإلهام سموها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

كما اشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خلال الجلسة، إلى تجربته في العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومدرسة سموه الفريدة في القيادة، ورؤيته الاستراتيجية في ساحة الميدان، كما شارك معاليه الحضور عدداً من القصص والتجارب التي جمعته بسموه، مسلطاً الضوء على عمق رؤيته قيادته وحكمته في التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف.

فيما استعرض معالي مطر الطاير خلال الجلسة الملهمة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة العمل الحكومي ودعم فريقه بالتأهيل والتطوير المستمر وتسليحهم

بالأدوات اللازمة لتحقيق التميز والنجاح، وكيف أسهمت رؤى سموه في بناء جيل جديد من القادة المبتكرين والمتميزين الذين يسهمون بفعالية في تطوير مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل.



أب عظيم

واستهلّت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حديثها واصفةً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقولها: "سموّه أبٌ عظيم قبل أن يكون قائداً عظيماً، هو أبٌ للجميع، لم يبخل يوماً بأبوته على أعضاء فريقه وأبناء شعبه، هو السند ومصدر إلهامنا وفخرنا وعزتنا، وصاحب القلب الكبير".

وأضافت سموّها: "منذ طفولتي أدركتُ أني أشارك أبي مع دولةٍ بأكملها، دولة فتية بطموحٍ كبير، كان سموّه وزير الدفاع الأصغر عمراً في العالم، وتولّى مسؤوليات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، ما ساهم في صقل شخصية سموّه القيادية. وبالرغم من تلك المسؤوليات، فإن الترابط الأسري أولويته الأولى، فوالدي شخص استثنائي سابق لعصره حتى في تربيته لأبنائه، يتّبع مبدأ الصداقة نهجاً فريداً في أبوته، ويحرِصُ على تفعيلِ لغة الحِوار كأداةٍ للتواصل فيما بيننا، وهو المعلم والموجّه الذي تعلمنا منه أهمية المبادرة وتحمُّل المسؤولية".

ولفتت سموّها إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قضاء الوقت مع أفراد أسرته ولقاء أحفاده، مشيرةً إلى أن ذلك يعزز روح الإلهام والعزيمة لدى أفراد الأسرة جميعاً، فسموّه لا يتوانى عن تحفيز أبنائه وأحفاده وتشجيعهم على اكتشاف مكامن قوتهم وتميزهم وتنمية مواهبهم، إيماناً منه بأن

صُنع الشخصية القيادية يبدأ من الالتفات للمواهب وتنميتها وتطويرها واستثمارها بالشكل الصحيح.

وفي حديثها عن نهج سموه القيادي، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن سر الإلهام لدى سموه يكمن في كونه القائد النادر الذي تقترن أقواله دائماً بالأفعال، وتستند إنجازاته إلى حقائق وأرقام، لافتةً إلى أنه يعزز في أبنائه حس المسؤولية والشعور بالواجب.



وقالت سموها: "والدي حاضرٌ دائماً بقلبه وعقله وجوارحه أثناء حديثنا معه، يلتفت إلى نقاط قوتنا، ويدعمنا لنكون شخصيات إيجابية فاعلة في المجتمع، منحَنا حرية التجربة والمغامرة، وعلّمنا أن كل خطأ نرتكبه هو فرصة للتعلم والتحسين والتطوير، وكان سموّه دائماً يحثنا على الإبداع والابتكار".

وعبّرت سموّها عن فخرها وسعادتها بانعكاس شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبنائها، مؤكدةً حرصها على وجودهم برفقة جدّهم بشكل دائم ما يساهم في صقل وبناء شخصياتهم وتنميتها، لاسيما وأن سموّه يجسّد مثالاً ونموذجاً استثنائياً في الطموح والإنجاز والعزيمة.

فكر استشرافي

وتحدثت سموها خلال الجلسة عن شغف والدها بالثقافة والفنون، وعشقه للقراءة، مؤكدةً أنه قارئ من الدرجة الأولى، يؤمن بأن سر نجاح المجتمعات وقوتها يكمن في القراءة، وقالت: "نشأ سموّه في بيئة ثقافية ألهمته، وصقلت تجربته الشعرية، فهو شاعر تتميز

أشعاره بقيمتها المعرفية وأبعادها الفلسفية المستخلصة من الحياة والتجربة الثرية، كما أن مؤلفاته وإصداراته تعد كنوزاً معرفية ودروساً في القيادة وصلت أصداؤها للعالم، ومراجع غنية تسهم في تنمية المعرفة والتفكير الإبداعي لدى القراء".



ولفتت سموها إلى أن مبادرة "تحدي القراءة العربي" كانت حلماً يراود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي راهن على الشباب والأجيال الجديدة ونجح في الرهان، مؤكدة سموّها أن نجاح هذه المبادرة عالمياً يعود للفكر الاستشرافي لسموّه، ورغبته الملحة في إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في العالم العربي.

قائد ملهم

من جانبه أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في بداية الجلسة الحوارية أن الحديث عن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحتاج إلى مجلدات، لأننا في حضرة قائد استثنائي يجمع بين الرؤية المستقبلية الشاملة والشغف بالتطوير والتنمية والطموحات الكبيرة، والقدرة على التغيير والتطوير، والاهتمام بالتنمية المستدامة، فضلاً عن تواضعه واهتمامه بالجانب الإنساني والثقافي، في مزيج فريد من الصفات التي جعلته قائداً عالمياً ملهماً استطاع أن يبهر العالم بمدينة دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً والمدينة الرائدة في كافة القطاعات.

وقال معاليه: "رغم أنني أعرف سموه منذ أن كنت في الحادية عشرة من عمري، أي قبل 63 عاماً إلا أن لدي يقيناً بأنني لا أعرف الكثير عن شخصية سموه الفريدة والمتميزة والتي جعلت منه قائداً فذاً".

وتابع معاليه: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد عبقري متقد الذكاء، يعشق التحدي بكل أشكاله، كما أنه يمتلك حساً فنياً عالياً فهو شاعر بارع، متبحر في الثقافة والتراث الإماراتي، ويُعرف بحبه للشعر النبطي الذي يعبر من خلاله عن أفكاره وتوجهاته، كذلك يتمتع سموه بصبر استثنائي ودقة ومنهجية في تفكيره، فسموه ينظر إلى الأمور من زوايا غير تقليدية نتيجة قدرته المذهلة على التفكير خارج الصندوق، وهذه الصفات هي التي جعلت من دبي "دانة الدنيا"، وشيدت مدينة عالمية.

وقال معاليه: "سموه يمتلك قدرة استثنائية على تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يميزه كقائد لا يعرف المستحيل، فحتى في أشد الأوقات صعوبة، وعندما يواجه العالم تحديات غير مسبوقة، يأتي سموه بحلول مبتكرة، لأن تفكيره لا يتقيد بالأساليب المعتادة، بل ينطلق من رؤية متجددة تجعل من دبي نموذجاً في الصمود والتفوق".



وأضاف معاليه: مع كل تحدٍ كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يسعى لتقديم درسٍ عميق لنا؛ وهو أن المخاوف لا تؤثر في القيادي الحقيقي، فالقدرات القيادية تظهر في أوقات الأزمات، وهذا ما تجلى بوضوح كذلك خلال جائحة كوفيد - 19، حيث قدم سموه نموذجاً ملهماً في قيادتنا إلى بر الأمان.

قائد سابق لعصره

بدوره أكد معالي مطر الطاير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائد ملهم.. سابق لعصره، ويستشرف المستقبل،

وهو قائد يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول، وطموح سموه لا يتوقف عند الإنجاز، ويسعى دائماً للتفوق والصدارة.



واستعرض معاليه بعض المواقف لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تبرز الجوانب القيادية التي تفرد بها سموه وأثمـرت عن صنع التحولات التي جعلت من دبـي مدينة عالمية جاذبة للعيش والاستقرار فيها، ومن تلك المواقف، موقف تأسيس هيئة الطرق والمواصلات عام 2005، حيث كانت تشهد دبي وتيرة تطور سريعة وتحديات مرورية مع وجود العديد من المشاريع التنموية، وكلفني سموه بإعداد دراسة خلال شهرين لإنشاء هيئة معنية بتطوير البنية التحتية للنقل، يكون نموذج العمل فيها مختلفاً عن الدوائر الحكومية، وأن تُطبق نموذج المؤسسات على غرار الشــركة العالمية لتكون مرنة وقادرة على تلبية المتطلبات، إيماناً من سموه بالدور المحوري للبنية التحتية فـي تعزيز حركة النمو المتسارعة آنذاك لتتصدر مدناً عالمية مثل: لندن وباريس وسنغافورة وهونج كونج، وقد قدمت الدراسة خلال شهر.

وقال معاليه: تضمّن قانون تأسيس الهيئة بنوداً تسمح بإنشـاء شركات تجارية، واليوم بعد 18 سنة تُرجمت رؤية سموه بتأسيس شركات منها سالك وتاكسي دبي وباركن بقيمة سوقية تبلغ 46 مليار درهم، وبدعم سموه ومتابعته المباشرة لمشاريع الهيئة ومسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، جرى تنفيذ مشـاريع تتجاوز قيمتها 200 مليـار درهم وإطلاق استراتيجيات مهمة تخدم الإمارة، أهمها خطة دبي الحضرية 2040.

وتطرق معاليه في سيـاق حديثه، إلـى قصة الجسر العائم التي جسدت النهج الابتكـاري لدى سموه، وقال: عرضنا على سموه خططاً لإنشاء جسر يربط ضفتي خور دبي، يكون إنجازه خلال سنتين، وكان توجيه سموه بتطبيق حل مبتكر يستخدم في المجال العسكري، وهو الجسر العائم، وجرى إنجازه خلال 6 أشهر، وتوالت المشاريع، حيث ارتفع عدد المسارات على خور دبي من 19 مساراً عام 2005 إلى 60 مساراً حالياً.

من جانبٍ آخر، ذكر معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تميّز بتحديه للصعاب وعدم اعترافه بالمستحيل وهو ما مكّن دبـي من تجاوز الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ استمرت دبـي بتوجيهات سموه فـي تنفيذ المشـاريع والوفاء بالتزاماتها بهذا الصدد ومن أهم المشـاريع التي تم افتتاحها فـي ذلك الوقت مشروع مترو دبـي الذي دخل الخدمة فـي 9/9/2009، مشيراً إلى أنّ القـائد الاستثنائـي يتحلى بالطاقة الإيجابية، ويحرص على التفكير فـي الحلول المبتكرة والسريعة لتجاوز التحديات وخاصة خلال الأزمات.

وأضاف معالي مطر الطاير: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعل من دبــي مدينة قـادرة علـى التكيف والصمود فـي وجه المتغيـرات والتحديات، والشواهد على ذلك كثيرة ومن أبرزها: تصدر دبـي لأوائل المدن العالمية التي نظمت قطاع شركات الحجز الإلكترونــي: (Ehail)، حيث شهد عام 2016، بداية انتشار شركات الحجز الإلكتروني للمركبات، مثل (أوبر وكريم)، ممّا شكل تحدياً للعديد من المدن العالمية لتأثير ذلك على تشغيل خدمات مركبات الأجرة، وكان سموه حريصاً على توفير الخدمة نظراً

لأهميتها والإقبال الكبير عليها من السياح، ووجه بوضع إطار تنظيمي لها، حيث جرى توقيع اتفاقية وتطوير نظام تقنــي مع شركتي (أوبر وكريم) عام 2016 لتشغيل خدمة الحجز الإلكتروني، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتنقل هذه الخدمة حالياً أكثر من 43 مليون راكب سنوياً.

وأشار معالي مطر الطاير إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤمن بفريق العمل، ويحرص على تقديرهم وشكرهم على كل إنجاز يسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي، ويحقق السعادة للناس.



وتابع معاليه: خلال الاحتفال بافتتاح معبر الخليج التجاري عام 2007، توجه سموه بشكل مفاجئ إلى العمال في المشروع، وشكرهم والتقط الصور التذكارية معهم، وقال سموه: "هؤلاء هم من عملوا على تنفيذ المشروع"، وعند تأسيس الهيئة عام 2005، منحني سموه صلاحية اختيار فريق العمل من القيادات الشابة، وهم الآن يشغلون مناصب المديرين التنفيذيين في الهيئة، ورؤساء تنفيذيين للشركات التي أطلقتها الهيئة.

وأكد معالي مطر الطاير أن رؤية وطموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا حدود لهما، مستشهداً فـي ذلك بموقف اعتماد سموه للتصميم الفريد لجسر الشندغة "انفينتي" الذي يعبر عن طموحات دبـي اللامحدودة.

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