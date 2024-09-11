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الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الكويتي يكرم البرنامج البحريني

9/11/2024 7:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬وفد‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات،‭ ‬ونهى‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادة،‭ ‬ومديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الأنشطة‭ ‬الحركية‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيامه‭ ‬مورتون‭ ‬وهناء‭ ‬الزواوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الكويتي‭ ‬بتكريم‭ ‬مدربي‭ ‬الثماني‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لإعداد‭ ‬مدربي‭ ‬شديد‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬اعمالها‭ ‬أمس‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكويتية‭ ‬ومنحهم‭ ‬شهادة‭ ‬التخرج‭ ‬وهم‭ ‬ومن‭ ‬البحرين‭ ‬رنا‭ ‬العرادى،‭ ‬ومن‭ ‬السعودية‭ ‬نواف‭ ‬الشهري،‭ ‬ومن‭ ‬الامارات‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬النبي،‭ ‬وبونى‭ ‬لين،‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬ملاك‭ ‬البردع،‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬مختار‭ ‬عليش،‭ ‬ومن‭ ‬الأردن‭ ‬محمد‭ ‬سقا،‭ ‬ومن‭ ‬لبنان‭ ‬جوال‭ ‬القوبا،‭ ‬ومن‭ ‬عمان‭ ‬وليد‭ ‬الوردي،‭ ‬ومن‭ ‬الكويت‭ ‬أيمن‭ ‬يعقوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬مدربا‭ ‬شاركوا‭
‬من‭ ‬الكويت‭ (‬الدولة‭ ‬المضيفة‭).‬

وحرص‭ ‬المدربون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دورتها‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬توصياتهم‭ ‬الى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمطالبة‭ ‬بضرورة‭ ‬إقامة‭ ‬مسابقات‭ ‬منظمة‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وعالميا،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬والمواد‭ ‬العلمية‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬حصر‭ ‬تتم‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الأعداد‭ ‬الحقيقية‭ ‬لشديدي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬الفولي،‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬الرائع‭ ‬للدورة‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بالثراء‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬المطروحة‭ ‬لاسيما‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتطبيق‭ ‬مواد‭ ‬برنامج‭ ‬الانشطة‭ ‬الحركية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمهارات‭ ‬وكيفية‭ ‬عمل‭ ‬التقييمات‭ ‬للرياضيين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬

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