الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الكويتي يكرم البرنامج البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام وفد الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكون من د. عماد محيي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ود. شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، ونهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة، ومديرة برنامج الأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص الدولي الدكتورة نيامه مورتون وهناء الزواوي رئيس الاولمبياد الخاص الكويتي بتكريم مدربي الثماني دول عربية التي شاركت في الدورة الإقليمية لإعداد مدربي شديد الإعاقة والتي اختتمت اعمالها أمس بالعاصمة الكويتية ومنحهم شهادة التخرج وهم ومن البحرين رنا العرادى، ومن السعودية نواف الشهري، ومن الامارات محمد عبد النبي، وبونى لين، ومن المغرب ملاك البردع، ومن مصر مختار عليش، ومن الأردن محمد سقا، ومن لبنان جوال القوبا، ومن عمان وليد الوردي، ومن الكويت أيمن يعقوب، بالإضافة إلى 20 مدربا شاركوا
من الكويت (الدولة المضيفة).
وحرص المدربون المشاركون في ختام دورتها التدريبية على رفع توصياتهم الى الرئاسة الإقليمية والمطالبة بضرورة إقامة مسابقات منظمة محليا وإقليميا وعالميا، وتوفير كافة الوسائل والمواد العلمية لتوسيع دائرة الاهتمام بهم، وخاصة ان هناك عملية حصر تتم حاليا في مختلف البرامج للوقوف على الأعداد الحقيقية لشديدي الإعاقة في مختلف برامج المنطقة.
وفي ختام الدورة قال رئيس قطاع الألعاب والمسابقات د. شريف الفولي، إن التنظيم الرائع للدورة الذي تميز بالثراء في الموضوعات المطروحة لاسيما المتعلقة بكيفية تنفيذ وتطبيق مواد برنامج الانشطة الحركية المرتبطة بالمهارات وكيفية عمل التقييمات للرياضيين في البرنامج.
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