البحرين تشارك بالجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬فاضل‭ ‬المري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للهجن‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والانتخابية‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للهجن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وذلك‭ ‬بمدينة‭ ‬الطائف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وزكت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مساعد‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للهجن،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬فاضل‭ ‬المري‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬والسوداني‭ ‬سعد‭ ‬العمدة‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عن‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا‭.‬

كذلك،‭ ‬انتخب‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬لعضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬واحدة‭.‬

كما‭ ‬عين‭ ‬محمود‭ ‬سليمان‭ ‬البلوي‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للهجن‭.‬

واعتمدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أيضا‭ ‬إدراج‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لألعاب‭ ‬التضامن‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وإدراج‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬ألعاب‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬أيضا‭ ‬بالرياض‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬ودعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للهجن‭ ‬للاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بطولاته‭ ‬ومهرجاناته‭ ‬المحلية،‭ ‬وبطولة‭ ‬العرب‭ ‬الثانية‭ ‬للهجن‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬بمحافظة‭ ‬العلا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬