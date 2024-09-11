البحرين تشارك بالجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد علي بن محمد آل فاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي نائب رئيس الاتحاد العربي للهجن عن قارة آسيا أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2024 والانتخابية لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للهجن الثلاثاء وذلك بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وزكت الجمعية العمومية سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للهجن، وعلي بن محمد آل فاضل المري في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد عن قارة آسيا، والسوداني سعد العمدة في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة أفريقيا.
كذلك، انتخب 5 أشخاص لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد بينهم امرأة واحدة.
كما عين محمود سليمان البلوي أمينا عاما للاتحاد العربي للهجن.
واعتمدت الجمعية العمومية أيضا إدراج سباقات الهجن ضمن برنامج ألعاب الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض عام 2025، وإدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج ألعاب دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة التي ستقام أيضا بالرياض عام 2027، ودعوة الاتحاد السعودي للهجن للاتحادات الأعضاء للمشاركة في جميع بطولاته ومهرجاناته المحلية، وبطولة العرب الثانية للهجن المزمع إقامتها بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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