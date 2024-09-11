منتخب ناشئي اليد يهزم قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هزم منتخبنا الوطني للناشئين نظيره المنتخب القطري بنتيجة (27-33) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة (18-16) وتمكن منتخبنا من المحافظة على تفوقه، وفرض كلمته في الشوط الثاني والفوز في المباراة، ورفع رصيده بهذا الانتصار إلى (4 نقاط).
وحصل لاعب منتخبنا الوطني سلمان حميد الشويخ على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد المساهمات الكبيرة التي قدمها خلال اللقاء بتسجيل العديد من الأهداف.
وسينتظر منتخبنا نتيجة مباراة منتخبي الكويت واليابان لمعرفة المنتخبين المتأهلين للدور النصف النهائي، إضافةً إلى التأهل لنهائيات كأس العالم.
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