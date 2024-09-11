منتخب ناشئي اليد يهزم قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هزم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬27-33‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ (‬18-16‭) ‬وتمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تفوقه،‭ ‬وفرض‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬إلى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭). ‬

وحصل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬سلمان‭ ‬حميد‭ ‬الشويخ‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬المساهمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بتسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭.‬

وسينتظر‭ ‬منتخبنا‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبي‭ ‬الكويت‭ ‬واليابان‭ ‬لمعرفة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬