خالد بن حمد يشيد بحصول حياة بنت عبدالعزيز على العضوية الفخرية لـ((تنفيذي الأولمبي الآسيوي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة العضوية الفخرية للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 44 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقد في الهند يوم الأحد 8 سبتمبر 2024.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باختيار الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة لهذا المنصب القاري الأمر الذي يعكس المكانة الدولية التي تحتلها على الساحة الرياضية القارية والدولية ومشوارها الحافل بالعطاء في خدمة الحركة الأولمبية.
وأضاف سموه أن ذلك الاختيار يجسد الثقة الكبيرة بالكوادر الوطنية من كلا الجنسين وما تتميز به البحرين من قيادات رياضية بارزة منوها بالمسيرة الحافلة للشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وبصماتها البارزة من مختلف المواقع التي تشغلها داخل وخارج مملكة البحرين الأمر الذي يؤهلها لنيل تلك الثقة القارية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.
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