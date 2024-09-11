خالد بن حمد يشيد بحصول حياة بنت عبدالعزيز على العضوية الفخرية لـ((تنفيذي الأولمبي الآسيوي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نالت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬العضوية‭ ‬الفخرية‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ‭ ‬44‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬باختيار‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬القاري‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬ومشوارها‭ ‬الحافل‭ ‬بالعطاء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الاختيار‭ ‬يجسد‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬منوها‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبصماتها‭ ‬البارزة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تشغلها‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلها‭ ‬لنيل‭ ‬تلك‭ ‬الثقة‭ ‬القارية‭ ‬متمنيا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬