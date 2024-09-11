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تحت رعاية خالد بن حمدفندق كراون بلازا البحرين يستضيف ((رويال رمبل)) في نسخته الثالثة

9/11/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يستضيف‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬والأرقى‭ ‬رويال‭ ‬رمبل‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭.‬

هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬والمميز‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يحظى‭ ‬بحضور‭ ‬نجم‭ ‬الملاكمة‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬أجدد‭ ‬وأفخم‭ ‬قاعات‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تجديدها‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬وتزويدها‭ ‬بأحدث‭ ‬وأكبر‭ ‬شاشات‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بتصميم‭ ‬داخلي‭ ‬دافئ‭ ‬ومبسط‭ ‬يعكس‭ ‬جمالية‭ ‬فائقة‭ ‬تناسب‭ ‬طابع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الراقي‭.‬

كما‭ ‬سيشمل‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬تبرعات‭ ‬خيرية‭ ‬عبر‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أثناء‭ ‬استمتاع‭ ‬الضيوف‭ ‬بأمسيتهم‭ ‬الممتعة‭ ‬ذات‭ ‬هدف‭ ‬سامي‭ ‬ومشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬التشويقية‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الملاكمات‭ ‬تجمع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬بفريق‭ ‬المهندسين‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يحضر‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خصيصا‭ ‬لخوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭.‬

وقال‭ ‬شربل‭ ‬حنا،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬البحرين‭: ‬إننا‭ ‬جد‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورين‭ ‬باستضافة‭ ‬مأدبة‭ ‬العشاء‭ ‬الخيري‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬زال‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬لجميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الراقية‭ ‬والمتميزة‭ ‬لاسيما‭ ‬أننا‭ ‬جددناه‭ ‬بالكامل‭ ‬مواكبين‭ ‬التطور‭ ‬العالمي‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنياته‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الحداثة‭ ‬والأناقة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وسوف‭ ‬نحرص‭ ‬ان‭ ‬نجعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لضيوف‭ ‬الحفل‭.‬

وأضاف‭ ‬توني‭ ‬دافيس،‭ ‬مدرب‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬الفعالية‭ ‬قائلا‭: ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬رويال‭ ‬رمبل‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬حدثا‭ ‬يعرض‭ ‬المهارات‭ ‬والقوة‭ ‬وكذلك‭ ‬التناغم‭ ‬والروح‭ ‬التنافسية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬البحريني‭ ‬والبريطاني،‭ ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬عظيم‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬و‭ ‬كذلك‭ ‬مشاهدة‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه،‭ ‬ما‭ ‬يهمنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬ملاكمة‭ ‬تليق‭ ‬بمحبي‭ ‬الفريقين‭ ‬و‭ ‬بضيوف‭ ‬الشرف‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدف‭ ‬سامي‭ ‬وغاية‭ ‬أسمى،‭ ‬وأضاف‭: ‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬للتأنق‭ ‬و‭ ‬التألق‭ ‬لحضور‭ ‬هذا‭ ‬العشاء‭ ‬الخيري‭ ‬لتشجيع‭ ‬الفريقين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬السامي‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يكتمل‭ ‬إلا‭ ‬بحضور‭ ‬ضيوفنا‭ ‬الكرام‭.‬

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