تحت رعاية خالد بن حمدفندق كراون بلازا البحرين يستضيف ((رويال رمبل)) في نسخته الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير - محمود بابا
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يستضيف فندق كراون بلازا البحرين بالتعاون مع الاتحاد البحريني للملاكمة الحدث الأكبر والأرقى رويال رمبل في نسخته الثالثة وذلك يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر في مركز البحرين للمؤتمرات.
هذا الحدث العالمي والمميز الذي سوف يحظى بحضور نجم الملاكمة أمير خان كضيف شرف بالإضافة إلى حضور مميز من كبار الشخصيات في المملكة والذي سوف يقام في أجدد وأفخم قاعات البحرين والتي تم تجديدها بالكامل خلال الأشهر الماضية وتزويدها بأحدث وأكبر شاشات العرض في المنطقة بتصميم داخلي دافئ ومبسط يعكس جمالية فائقة تناسب طابع هذا الحدث الراقي.
كما سيشمل هذا الحفل تبرعات خيرية عبر مزاد علني لصالح المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أثناء استمتاع الضيوف بأمسيتهم الممتعة ذات هدف سامي ومشاهدة عروض التشويقية وسلسلة من الملاكمات تجمع الاتحاد البحريني للملاكمة بفريق المهندسين للقوات المسلحة البريطانية الذي سوف يحضر من المملكة المتحدة خصيصا لخوض هذا النزال.
وقال شربل حنا، المدير العام لفندق كراون بلازا البحرين: إننا جد سعداء وفخورين باستضافة مأدبة العشاء الخيري لهذا الحدث المميز في مركز البحرين للمؤتمرات الذي كان ولا زال الوجهة الأولى لجميع الفعاليات والمؤتمرات الراقية والمتميزة لاسيما أننا جددناه بالكامل مواكبين التطور العالمي بأحدث تقنياته والتصميم الداخلي الذي يجمع الحداثة والأناقة والتكنولوجيا وسوف نحرص ان نجعل هذه التجربة استثنائية لضيوف الحفل.
وأضاف توني دافيس، مدرب الحرس الملكي و منظم الفعالية قائلا: سوف يكون رويال رمبل في نسخته الثالثة حدثا يعرض المهارات والقوة وكذلك التناغم والروح التنافسية ما بين الفريقين البحريني والبريطاني، إنه لشرف عظيم تدريب الفريق البحريني و كذلك مشاهدة الفريق الآخر يقدم أفضل ما لديه، ما يهمنا في النهاية هو تقديم ملاكمة تليق بمحبي الفريقين و بضيوف الشرف الكرام من أجل هدف سامي وغاية أسمى، وأضاف: إنها فرصة للتأنق و التألق لحضور هذا العشاء الخيري لتشجيع الفريقين وتحقيق الهدف السامي و الذي لن يكتمل إلا بحضور ضيوفنا الكرام.
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