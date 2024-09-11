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خالد بن حمد: ((بنك الذهب)) مبادرة استراتيجية تمثل أهمية كبرى

9/11/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬لقطاعي‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتفعيل‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأثر‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬للبحرين‭ ‬يمثل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأطراف،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بريادة‭ ‬المملكة‭ ‬وعراقة‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬مشروعاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬يحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفظ‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيله‭ ‬ونقله‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬كل‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تلائم‭ ‬مكانتها‭ ‬وأهميتها‭.‬

وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬اتخذت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتفعيل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬الطموحات،‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬متكامل‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للجميع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشروع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الوثائق‭ ‬والصور‭ ‬والمواد‭ ‬الفلمية‭ ‬والمقتنيات،‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬البحرينية‭.‬

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