خالد بن حمد: ((بنك الذهب)) مبادرة استراتيجية تمثل أهمية كبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عظيم الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على الاهتمام اللامحدود الذي يوليه جلالته لقطاعي الشباب والرياضة في المملكة. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، للجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة لتفعيل مبادرة «بنك الذهب»، مؤكداً أهمية هذا المشروع الذي تم تدشينه من قبل حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه، والأثر الإيجابي الذي سيعود به على قطاعي الشباب والرياضة في الحاضر والمستقبل.
وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن توثيق وحفظ كل ما يتعلق بالأثر الشبابي والرياضي للبحرين يمثل مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف، مشيداً سموه بريادة المملكة وعراقة تاريخها على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يجعل من «بنك الذهب» مشروعاً استراتيجياً يحمل الكثير من الأهمية، من خلال حفظ هذا التاريخ بكل تفاصيله ونقله للأجيال المقبلة، مما يسهم في توثيق وحفظ كل الإنجازات التي حققتها البحرين على مستوى الشباب والرياضة البحرينية بالطريقة التي تلائم مكانتها وأهميتها.
وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، اتخذت الهيئة العامة للرياضة كل الخطوات المطلوبة لتفعيل مشروع «بنك الذهب» بالمستوى الذي يلبي الطموحات، عبر إطلاق موقع إلكتروني متكامل يمكن من خلاله للجميع المساهمة في إثراء المشروع، من خلال تقديم الوثائق والصور والمواد الفلمية والمقتنيات، المرتبطة بالإنجازات البحرينية.
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