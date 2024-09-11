اليوم انطلاق كأس السوبر البحريني لكرة اليد بمشاركة 4 فرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتجه الأنظار اليوم الخميس، إلى صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، بإقامة مباراتين، الأولى بين فريقي الشباب والأهلي عند الساعة 5:30 مساءً، والثانية بين النجمة والدير عند الساعة 7:30 مساءً ضمن منافسات كأس السوبر البحريني لكرة اليد.
وسيلعب كأس السوبر بنظامه الجديد ولأول مرة بين 4 فرق، والفريقان الفائزان سيلعبان في المباراة النهائية لتحديد هوية البطل.
ومن المتوقع أن تكون المباراتان في قمة المتعة والإثارة بين الفرق الأربعة، وخاصة مع تقارب المستوى الفني بينهم، لاسيما أن الجميع يطمح الى حصد البطولة مع قرب انطلاقة الموسم الجديد.
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