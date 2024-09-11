اليوم انطلاق كأس السوبر البحريني لكرة اليد بمشاركة 4 فرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬والأهلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والدير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7:30‭ ‬مساءً‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وسيلعب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بنظامه‭ ‬الجديد‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬فرق،‭ ‬والفريقان‭ ‬الفائزان‭ ‬سيلعبان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬البطل‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراتان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تقارب‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬بينهم،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يطمح‭ ‬الى‭ ‬حصد‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬