بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬لمنتخبه‭ ‬الوطني‭.‬

ويحلّ‭ ‬بوكيتينو‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬أندية‭ ‬توتنهام‭ ‬وتشلسي‭ ‬الانجليزيين‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬غريغ‭ ‬بيرهالتر‭ ‬الذي‭ ‬اقيل‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭.‬

وبات‭ ‬بوكيتينو‭ ‬أول‭ ‬أجنبي‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬اقيل‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

ولم‭ ‬يشرف‭ ‬بوكيتينو‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬عن‭ ‬تشلسي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقد،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬يوكيتينو‭ ‬سيقود‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬مات‭ ‬كروكر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬‮«‬ماوريسيو‭ ‬هو‭ ‬فائز‭ ‬متسلسل،‭ ‬يملك‭ ‬الشغف‭ ‬العميق‭ ‬لتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقدرة‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬فرق‭ ‬متماسكة‭ ‬وتنافسية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سجله‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬الخيار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتسخير‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬داخل‭ ‬فريقنا‭ ‬الموهوب‮»‬‭.‬

ويتمتع‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وإسبانيول‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭. ‬في‭ ‬توتنهام،‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مسيرة‭ ‬قائد‭ ‬إنجلترا‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬وحوّل‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬وقاده‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬