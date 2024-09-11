بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميامي - (أ ف ب): عيّن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لمنتخبه الوطني.
ويحلّ بوكيتينو الذي سبق له الإشراف على أندية توتنهام وتشلسي الانجليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي بدلا من المدرب الوطني غريغ بيرهالتر الذي اقيل من مهامه في يوليو بعد حملة مخيبة للآمال في مسابقة كوبا أمريكا.
وبات بوكيتينو أول أجنبي يتولى تدريب المنتخب الأمريكي منذ الألماني يورغن كلينسمان الذي اقيل عام 2016.
ولم يشرف بوكيتينو (52 عاما) على تدريب أي ناد منذ رحيله في مايو عن تشلسي بعد عام واحد فقط من توليه مهامه.
ولم يكشف الاتحاد الأمريكي عن تفاصيل العقد، إلا ان يوكيتينو سيقود المنتخب الوطني في مونديال 2026 الذي يستضيفه مع المكسيك وكندا. وقال المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي مات كروكر الذي قاد البحث عن مدرب جديد «ماوريسيو هو فائز متسلسل، يملك الشغف العميق لتطوير اللاعبين وقدرة مثبتة على بناء فرق متماسكة وتنافسية».
وأضاف «سجله يتحدث عن نفسه، وأنا واثق من أنه الخيار الصحيح لتسخير الإمكانات الهائلة داخل فريقنا الموهوب».
ويتمتع بوكيتينو بسجل حافل في اكتشاف المواهب الشابة في ساوثمبتون وتوتنهام وإسبانيول الإسباني في وقت سابق من مسيرته التدريبية. في توتنهام، لعب دورا رئيسا في تشكيل مسيرة قائد إنجلترا هاري كاين وحوّل توتنهام إلى فريق منتظم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز، وقاده أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019.
MENAFN11092024000055011008ID1108664417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.