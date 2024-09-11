Thursday, 12 September 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة

9/11/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬لمنتخبه‭ ‬الوطني‭.‬

ويحلّ‭ ‬بوكيتينو‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬أندية‭ ‬توتنهام‭ ‬وتشلسي‭ ‬الانجليزيين‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬غريغ‭ ‬بيرهالتر‭ ‬الذي‭ ‬اقيل‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭.‬

وبات‭ ‬بوكيتينو‭ ‬أول‭ ‬أجنبي‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬اقيل‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

ولم‭ ‬يشرف‭ ‬بوكيتينو‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬عن‭ ‬تشلسي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقد،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬يوكيتينو‭ ‬سيقود‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬مات‭ ‬كروكر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬‮«‬ماوريسيو‭ ‬هو‭ ‬فائز‭ ‬متسلسل،‭ ‬يملك‭ ‬الشغف‭ ‬العميق‭ ‬لتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقدرة‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬فرق‭ ‬متماسكة‭ ‬وتنافسية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سجله‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬الخيار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتسخير‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬داخل‭ ‬فريقنا‭ ‬الموهوب‮»‬‭.‬

ويتمتع‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وإسبانيول‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭. ‬في‭ ‬توتنهام،‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مسيرة‭ ‬قائد‭ ‬إنجلترا‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬وحوّل‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬وقاده‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

MENAFN11092024000055011008ID1108664417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث