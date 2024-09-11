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خسارة الأرجنتين والبرازيل وتعثر الأوروغواي

9/11/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بارانكويلا‭ (‬كولومبيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تلقى‭ ‬عملاقا‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المنتخبان‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬والبرازيلي‭ ‬خسارتين‭ ‬مؤلمتين‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتيهما‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬والباراغواي‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورغم‭ ‬الخسارة‭ ‬حافظت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬مطاردتها‭ ‬المباشرة‭ ‬كولومبيا‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭. ‬وتراجعت‭ ‬البرازيل‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعدما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيدها‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬فنزويلا،‭ ‬فيما‭ ‬تقدمت‭ ‬الإكوادور‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬البيرو‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬عالمياً‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬بارانكيا،‭ ‬ثأرت‭ ‬كولومبيا‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمها‭ ‬خاميس‭ ‬رودريغيس‭ ‬لخسارتها‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وألحقت‭ ‬بها‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭. ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬ألبيسيليتسي‮»‬،‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬نجمه‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭.‬

افتتح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬التسجيل‭ ‬برأسية‭ ‬يرسون‭ ‬موسكيرا‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬رودريغيس‭ (‬25‭)‬،‭ ‬وعادل‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونزاليس‭ ‬للأرجنتين‭ (‬48‭). ‬

وخطفت‭ ‬كولومبيا‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بعد‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬ار‮»‬‭ ‬لاحتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتامندي‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬دانييل‭ ‬مونوس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬فسددها‭ ‬رودريغيس‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ (‬60‭).
‬وأهدر‭ ‬المهاجم‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رقابة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬سدد‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬جسد‭ ‬مارتينيس‭.‬

قال‭ ‬قائد‭ ‬كولومبيا‭ ‬رودريغيس‭ ‬عن‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬مرماهم‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬فكل‭ ‬شيء‭ ‬له‭ ‬بداية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعتاد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭. ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬اليوم‭ ‬مجرد‭ ‬مباراة‭ ‬عادية،‭ ‬ولكن‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬طعم‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

خسارة‭ ‬رابعة‭ ‬للبرازيل‭ ‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬البرازيل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جارتها،‭ ‬اذ‭ ‬سقطت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬الباراغواي‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بفوزها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬زميل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬دييغو‭ ‬غوميس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭.‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬فاز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الإكوادور‭ ‬بهدف‭ ‬لمهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭.‬

وعادت‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬دوامة‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬تواليا‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وكولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬والأرجنتين‭ ‬0-1،‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الإكوادور،‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬نتائجها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اقالة‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬وتعيين‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

وعانى‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬السامبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فخرج‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭.‬

واعتمد‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬على‭ ‬ثلاثي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الهجومي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬وإندريك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬واختار‭ ‬ألفارو‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬برازيلية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬أساسيين‭ ‬يخوضون‭ ‬غمار‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭.‬

بعد‭ ‬هدف‭ ‬غوميس،‭ ‬كادت‭ ‬البرازيل‭ ‬تدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بفضل‭ ‬هجمة‭ ‬نادرة‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬فينيسيوس‭ ‬صورة‭ ‬اللاعب‭ ‬المرشح‭ ‬للفوز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوز‭ ‬المدافع‭ ‬خوان‭ ‬كاسيريس‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬خلفية‭ ‬إلى‭ ‬غيليرمي‭ ‬أرانا‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬وأبعدها‭ ‬المدافع‭ ‬جونيور‭ ‬ألونسو‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ (‬24‭). ‬

وحاول‭ ‬رودريغو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬47‭ ‬و70‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الحارس‭ ‬الباراغوياني‭ ‬غاتيتو‭ ‬فرنانديس‭ ‬بالمرصاد‭ ‬لتسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬فينيسيوس‭ (‬72‭). ‬

الإكوادور‭ ‬تعزز‭ ‬حظوظها‭ ‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفنزويلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬البرازيل،‭ ‬بتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬المتعثر‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬مشابهة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬جارته‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭.‬

وعززت‭ ‬الإكوادور‭ ‬التي‭ ‬حُسمت‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيدها‭ ‬لتزوير‭ ‬وثائق‭ ‬ولادة‭ ‬بايرون‭ ‬كاستيو‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬السابقة،‭ ‬حظوظها‭ ‬ببلوغ‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بهدف‭ ‬المخضرم‭ ‬إينر‭ ‬فالنسيا‭ (‬54‭). ‬

ومُنيت‭ ‬تشيلي‭ ‬بخسارتها‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بسقوطها‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬بوليفيا‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وفشل‭ ‬المنتخب‭ ‬التشيلي‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬مونديالي‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭ ‬وقطر‭ ‬2022‭.‬

وتقدمت‭ ‬بوليفيا‭ ‬عبر‭ ‬كارميلو‭ ‬ألغارانياس‭ (‬13‭) ‬وعادلت‭ ‬تشيلي‭ ‬بفضل‭ ‬إدواردو‭ ‬فارغاس‭ (‬39‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬المنتخب‭ ‬الضيف‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬ميغيل‭ ‬تيرسيروس‭ (‬45+1‭).
‬وتحتل‭ ‬تشيلي‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬الارجنتين‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬يتيم‭ ‬وتعادلين‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم‭.‬

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