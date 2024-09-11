وفاة تشالي لاعب ومدرب البيرو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬ومدرب‭ ‬منتخب‭ ‬البيرو‭ ‬السابق‭ ‬روبرتو‭ ‬تشالي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬عن‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬أونيفرسيتاريو‭ ‬دي‭ ‬ديبورتيس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬رموزه‭ ‬التاريخية‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬ليما‭ ‬مقرا‭ ‬له،‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭:

‬‮«‬يعرب‭ ‬نادي‭ ‬أونيفرسيتاريو‭ ‬دي‭ ‬ديبورتيس‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬للوفاة‭ ‬المحزنة‭ ‬للدون‭ ‬روبرتو‭ ‬تشالي‭ ‬أولارتي،‭ ‬الأسطورة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بطلا‭ ‬وطنيا‭ (‬الدوري‭ ‬المحلي‭) ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ومرتين‭ ‬كمدرب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ارقد‭ ‬بسلام‭ ‬أيها‭ ‬المايسترو‭!‬‮»‬‭.‬

وتدهورت‭ ‬الحالة‭ ‬الصحيّة‭ ‬للاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وتجلط‭ ‬الدم‭.

‬وتدرب‭ ‬تشالي‭ ‬في‭ ‬سنترو‭ ‬إكوينو،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬أونيفرسيتاريو‭ ‬وسبورت‭ ‬بويز‭ ‬وسبورتنغ‭ ‬كريستال‭ ‬وديبورتيفو‭ ‬مونيسيبال‭ ‬في‭ ‬البيرو‭. ‬

تم‭ ‬إيقافه‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الحكام،‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الدوريين‭ ‬الفنزويلي‭ ‬والإكوادوري‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬اعتزل‭ ‬تشالي‭ ‬اللعب‭ ‬وبدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭. ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬بيروفية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985‭.‬

واشتهر‭ ‬تشالي‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«الطفل‭ ‬الشقي‮»‬،‭ ‬بحيويته‭ ‬وتقنيته‭ ‬الجيدة‭ ‬ومزاجه‭ ‬الحاد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

اعتبر‭ ‬أحد‭ ‬مهندسي‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬البيرو‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬حيث‭ ‬أطاح‭ ‬بالأرجنتين‭ ‬في‭ ‬تعادل‭ ‬لا‭ ‬يُنسى‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بومبونيرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس‭ ‬عام‭ ‬1969‭.

‬