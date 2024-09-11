Thursday, 12 September 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيقاف لاعب الهوكي توم كريج

9/11/2024 7:23:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للهوكي‭ ‬إيقاف‭ ‬اللاعب‭ ‬توم‭ ‬كريج‭ ‬مدة‭ ‬عام،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬عقب‭ ‬فضيحة‭ ‬شرائه‭ ‬مخدر‭ ‬الكوكايين‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للهوكي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬الإيقاف‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬بإقامتها‭ ‬أو‭ ‬ينظمها‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬كريج‭ ‬محظورا‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للهوكي‭.‬

وكان‭ ‬كريج‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وفاز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬لنادي‭ ‬هامبورج‭ ‬الألماني،‭ ‬للعب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬بيان‭ ‬لهامبورج‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬العقوبة،‭ ‬تعهد‭ ‬النادي‭ ‬بدعم‭ ‬كريج‭.‬

وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بدورة‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬شراء‭ ‬مخدر‭ ‬الكوكايين‭.‬

وأطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬سراح‭ ‬كريج‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬تحذير‭ ‬له،‭ ‬فيما‭ ‬اعتذر‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخطأ‭ ‬الفادح‮»‬‭.‬




MENAFN11092024000055011008ID1108664414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث