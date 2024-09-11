إيقاف لاعب الهوكي توم كريج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للهوكي‭ ‬إيقاف‭ ‬اللاعب‭ ‬توم‭ ‬كريج‭ ‬مدة‭ ‬عام،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬عقب‭ ‬فضيحة‭ ‬شرائه‭ ‬مخدر‭ ‬الكوكايين‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للهوكي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬الإيقاف‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬بإقامتها‭ ‬أو‭ ‬ينظمها‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬كريج‭ ‬محظورا‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للهوكي‭.‬

وكان‭ ‬كريج‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وفاز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬لنادي‭ ‬هامبورج‭ ‬الألماني،‭ ‬للعب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬بيان‭ ‬لهامبورج‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬العقوبة،‭ ‬تعهد‭ ‬النادي‭ ‬بدعم‭ ‬كريج‭.‬

وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بدورة‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬شراء‭ ‬مخدر‭ ‬الكوكايين‭.‬

وأطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬سراح‭ ‬كريج‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬تحذير‭ ‬له،‭ ‬فيما‭ ‬اعتذر‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخطأ‭ ‬الفادح‮»‬‭.‬











