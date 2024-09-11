إيقاف لاعب الهوكي توم كريج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيدني - (د ب أ): قرر الاتحاد الأسترالي للهوكي إيقاف اللاعب توم كريج مدة عام، من بينها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، عقب فضيحة شرائه مخدر الكوكايين خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ووفقا لبيان الاتحاد الأسترالي للهوكي، الذي أصدره أمس الأربعاء، فإن قرار الإيقاف ينطبق على جميع المسابقات التي يسمح بإقامتها أو ينظمها.
وبناء على ذلك ليس من الواضح ما إذا كان كريج محظورا أيضا من اللعب ببطولة الدوري الألماني للهوكي.
وكان كريج الذي وجد ضمن صفوف منتخب استراليا مدة 10 سنوات وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو عام 2021، قد وقع لنادي هامبورج الألماني، للعب معه في الموسم الجديد. وفي أول بيان لهامبورج بعد إصدار العقوبة، تعهد النادي بدعم كريج.
وألقي القبض على اللاعب الأسترالي خلال مشاركته بدورة ألعاب باريس الشهر الماضي بتهمة شراء مخدر الكوكايين.
وأطلقت الشرطة سراح كريج بعد إصدار تحذير له، فيما اعتذر اللاعب عن «الخطأ الفادح».
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