ألبين وهوندا ارتكبتا خرقا إجرائيا لسقف النفقات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬العشرة‭ ‬امتثلت‭ ‬لسقف‭ ‬النفقات‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬لكن‭ ‬ألبين‭ ‬وهوندا‭ ‬الثنائي‭ ‬المصنع‭ ‬لوحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬ارتكبتا‭ ‬خرقا‭ ‬إجرائيا‭.‬

كان‭ ‬موسم‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الثالث‭ ‬تحت‭ ‬قيود‭ ‬سقف‭ ‬النفقات‭ ‬للفرق،‭ ‬التي‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬138‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬والأول‭ ‬لمصنعي‭ ‬وحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬مع‭ ‬تحرك‭ ‬الرياضة‭ ‬نحو‭ ‬محرك‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬إدارة‭ ‬سقف‭ ‬النفقات‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬إجرائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ألبين‭ ‬وشركة‭ ‬هوندا‭ ‬فإن‭ ‬أيا‭ ‬منهما‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬سقف‭ ‬النفقات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تصرفت‭ ‬الشركتان‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬بنية‭ ‬طيبة‭ ‬وتتعاونان‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬سقف‭ ‬النفقات‭ ‬تعتزم‭ ‬اقتراح‭ ‬تسوية‭ ‬عبر‭ ‬اتفاق‭ ‬يقر‭ ‬بوجود‭ ‬خروقات‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬طبيعة‭ ‬الخرق،‭ ‬وتعقيدات‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬الجديدة‭... ‬والتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تنفيذها‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬بالتفصيل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخروقات‭ ‬الإجرائية‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬أو‭ ‬وجود‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬المقدمة‭.‬

وقد‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عقوبة‭ ‬رياضية‭. ‬وألبين‭ ‬مملوك‭ ‬لرينو‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتعاون‭ ‬هوندا‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬لكنها‭ ‬ستزود‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬بوحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬وفي‭ ‬2022،‭ ‬تم‭ ‬تغريم‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬خرق‭ ‬إجرائي،‭ ‬بينما‭ ‬دفع‭ ‬وليامز‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لتقديم‭ ‬حسابات‭ ‬الفريق‭ ‬لعام‭ ‬2021‭. ‬وكانت‭ ‬الشركات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخرى‭ ‬المصنعة‭ ‬لوحدات‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلبات‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬2026‭ ‬ممتثلة‭ ‬للقواعد‭. ‬وتحدد‭ ‬لوائح‭ ‬المحركات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬حدا‭ ‬للإنفاق‭ ‬يبلغ‭ ‬140‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬



