الإمارات تشارك بـ14 رياضة في الألعاب المدرسية العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭ ): ‬أعلنت‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬إماراتية‭ ‬عن‭ ‬اعتمادها‭ ‬برامج‭ ‬الإعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بالبحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الإعداد‭ ‬المثالي‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأندية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬رياضة‭ ‬هي‭ ‬القوس‭ ‬والسهم،‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬والملاكمة،‭ ‬والشطرنج،‭ ‬والمبارزة،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكاراتيه،‭ ‬والبادل،‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬والسباحة،‭ ‬والتايكواندو،‭ ‬والمصارعة‭.‬

وأشار‭ ‬اتحاد‭ ‬الملاكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الاستعداد‭ ‬تتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب‭.‬

وأوضح‭ ‬اتحاد‭ ‬القوس‭ ‬والسهم‭ ‬أن‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬والمعسكر‭ ‬الإعدادي‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬والمشاركة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭.‬

واعتبر‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬للجودو‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬للجودو‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ستكون‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الاستعداد‭ ‬المقررة‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬العالمية‭.‬

ويستعد‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للناشئين‭ ‬والناشئات‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬بالسعودية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬



