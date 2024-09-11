رايغان من هدف للسخرية إلى مصنفة أولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬هدفا‭ ‬للسخرية‭ ‬والاستهزاء‭ ‬بسبب‭ ‬الروتين‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الـ«برايك‭ ‬دانس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬استردت‭ ‬الأسترالية‭ ‬رايتشل‭ ‬لويز‭ ‬غان،‭ ‬المعروفة‭ ‬برايغان،‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬اعتبارها‭ ‬بتربعها‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

وأدرجت‭ ‬منافسات‭ ‬البرايك‭ ‬دانس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬لكن‭ ‬رايغان‭ ‬خطفت‭ ‬الأضواء‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬والبطلات‭ ‬الذين‭ ‬توجوا‭ ‬بالذهب‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬هدفا‭ ‬للسخرية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والبرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بسبب‭ ‬أداء‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مع‭ ‬التشكيك‭ ‬بكيفية‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

لكن‭ ‬ابنة‭ ‬الـ37‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬بعد‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬تأثرها‭ ‬نفسيا‭ ‬بالتنمر‭ ‬والاستهزاء،‭ ‬انتقمت‭ ‬لنفسها‭ ‬بعدما‭ ‬صنفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الرقص‭ ‬بالراقصة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الرقص‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬التصنيفات‭ ‬كانت‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬عروض‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬الماضية‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬تأهلي،‭ ‬قلت‭ (‬يا‭ ‬إلهي،‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت؟‭) ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أني‭ ‬سأتعرض‭ ‬للهزيمة،‭ ‬وكنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬لن‭ ‬يفهموا‭ ‬أسلوبي‭ ‬وما‭ ‬كنت‭ ‬سأفعله‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسفة‭ ‬جدا‭ ‬لردود‭ ‬الفعل‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬المجتمع‭ (‬مجتمع‭ ‬الرقص‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الكراهية‭ ‬‮«‬المدمرة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬ضحيتها‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شاركت‭ (‬في‭ ‬الأولمبياد‭) ‬واستمتعت‭. ‬أخذت‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭. ‬عملت‭ ‬بجدية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحضير‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وبذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬سخر‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬أدائها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حظيت‭ ‬رايغان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬زملاؤها‭ ‬الرياضيون‭ ‬الأستراليون‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أستراليا‭.‬



