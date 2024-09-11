أمريكا تستهل مشوارها بالفوز على تشيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): لم تضعف قوة فريق الولايات المتحدة رغم غياب العديد من لاعبيه المميزين في منافسات الفردي عندما بدأ مشواره في دور المجموعات بكأس ديفيز للتنس بفوزه على تشيلي أمس الأربعاء. ونجح رايلي أوبيلكا وبراندون ناكاشيما في الفوز بعد معارك طويلة من ثلاث مجموعات ليمنحا فريقهما التقدم في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في تشوهاى بالصين.
ثم تغلب الثنائي الحاصل على الميدالية الفضية لزوجي الرجال في أولمبياد باريس المكون من أوستن كرايتشيك وراجيف رام على ماتياس سوتو وتوماس ماتيوس فيرا، ليضمنا الفوز 3-صفر وينضم فريق أمريكا إلى ألمانيا في صدارة المجموعة.
ولم يتمكن القائد بوب برايان من الاستعانة بلاعبين أمثال تيلور فريتز وصيف بطل أمريكا المفتوحة أو فرنسيس تيافو أو تومي بول لكن فريقه أظهر قوته ليفوز بمواجهة صعبة.
وتغلب أوبيلكا 6-3 و4-6 و7-6 على كريستيان جارين المصنف 116، قبل أن يتغلب ناكاشيما 7-6 و2-6 و7-6 على أليخاندو تابيلو.
كما احتاج رام وكرايتشيك إلى ثلاث مجموعات في الزوجي لمنح الولايات المتحدة الفائزة بكأس ديفيز 32 مرة بداية مثالية مع سعيها لبلوغ دور الثمانية للمرة الثانية منذ تغيير شكل البطولة عام 2019.
وتتنافس 16 دولة في أربع مجموعات تقام منافساتها في مانشستر وبولونيا وبلنسية وتشوهاي ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس ديفيز التي ستقام في ملقة بإسبانيا في نوفمبر.
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