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أمريكا تستهل مشوارها بالفوز على تشيلي

9/11/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬لم‭ ‬تضعف‭ ‬قوة‭ ‬فريق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بكأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للتنس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬ونجح‭ ‬رايلي‭ ‬أوبيلكا‭ ‬وبراندون‭ ‬ناكاشيما‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬ليمنحا‭ ‬فريقهما‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تشوهاى‭ ‬بالصين‭.‬

ثم‭ ‬تغلب‭ ‬الثنائي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬لزوجي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أوستن‭ ‬كرايتشيك‭ ‬وراجيف‭ ‬رام‭ ‬على‭ ‬ماتياس‭ ‬سوتو‭ ‬وتوماس‭ ‬ماتيوس‭ ‬فيرا،‭ ‬ليضمنا‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬وينضم‭ ‬فريق‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬القائد‭ ‬بوب‭ ‬برايان‭ ‬من‭ ‬الاستعانة‭ ‬بلاعبين‭ ‬أمثال‭ ‬تيلور‭ ‬فريتز‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬أو‭ ‬فرنسيس‭ ‬تيافو‭ ‬أو‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬لكن‭ ‬فريقه‭ ‬أظهر‭ ‬قوته‭ ‬ليفوز‭ ‬بمواجهة‭ ‬صعبة‭.‬

وتغلب‭ ‬أوبيلكا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬على‭ ‬كريستيان‭ ‬جارين‭ ‬المصنف‭ ‬116،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬ناكاشيما‭ ‬7‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬على‭ ‬أليخاندو‭ ‬تابيلو‭.‬

كما‭ ‬احتاج‭ ‬رام‭ ‬وكرايتشيك‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬لمنح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الفائزة‭ ‬بكأس‭ ‬ديفيز‭ ‬32‭ ‬مرة‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬مع‭ ‬سعيها‭ ‬لبلوغ‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وتتنافس‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬وبولونيا‭ ‬وبلنسية‭ ‬وتشوهاي‭ ‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬بإسبانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

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