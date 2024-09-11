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اعتراف ((تحت التهديد))

9/11/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سوون‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفى‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬جون‭-‬هو‭ ‬سون‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬تهم‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬متهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالابتزاز‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفته‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬كان‭ ‬التأثر‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬سجنه‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬صدمة‭ ‬هائلة‮»‬،‭ ‬زاعما‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للتهديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬عائلته،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أطفاله،‭ ‬كأوراق‭ ‬مساومة‭ ‬لإجباره‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالتهم‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬وجهت‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬اتهامات‭ ‬سخيفة‭. ‬لقد‭ ‬هددوني‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أعترف‭ ‬بالتهم،‭ ‬فسيتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬زوجتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وإحضارها‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬مركز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬كي‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معها‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬الترجمة‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بالدقة‭ ‬اللازمة‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محام،‭ ‬وعندما‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬تتهمه‭ ‬بالرشوة‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬بالذهول‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬إني‭ ‬لم‭ ‬أفعل‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭.‬

واحتجز‭ ‬سون‭ ‬‮«‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬قبوله‭ ‬رشى‭ ‬من‭ ‬موظفين‭ ‬غير‭ ‬حكوميين‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطائه‭ ‬تفاصيل،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عائلته‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬لانتزاع‭ ‬اعتراف‭ ‬منه‭ ‬و«خلال‭ ‬إظهارهم‭ ‬صور‭ ‬ابنتي‭ ‬وابني‭ ‬على‭ ‬هاتفي،‭ ‬ضغطوا‭ ‬علي‭ ‬قائلين‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬فعل‭ ‬طفلاك‭ ‬ليستحقا‭ ‬ذلك؟‭ ‬إذا‭ ‬جاءت‭ ‬زوجتك‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬أيضا،‭ ‬فكيف‭ ‬سيتدبر‭ ‬طفلاك‭ ‬أمورهما؟‭ ‬ألا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬طفليك‭ ‬يريدان‭ ‬رؤية‭ ‬والدهما؟‭ ‬لذا،‭ ‬اعترف‭ ‬بذلك‭ ‬سريعا‮»‬‭.‬

وزعم‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬المحلي‭ ‬سوون،‭ ‬أنه‭ ‬عُرض‭ ‬عليه‭ ‬صفقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬أخبرته‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬اعترف‭ ‬بذنبه‭ ‬فسوف‭ ‬يُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بسرعة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سيطر‭ ‬عليّ‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭ ‬على‭ ‬عائلتي،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمامي‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بتهم‭ ‬لم‭ ‬أفهمها‭ ‬أصلا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬تبرئة‭ ‬اسمي‭ ‬بشفافية‭ ‬مطلقة‭. ‬الدليل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لديهم‭ ‬هو‭ ‬اعترافي‭ ‬الكاذب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭.‬

واتهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬للعبة‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لصالح‭ ‬شاندونغ‭ ‬تايشان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الممتاز،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬وتم‭ ‬احتجازه‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬


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