ليفربول يفقد جهود إليوت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ان‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الغياب‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬القدم‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفتا‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و«تليجراف‮»‬‭ ‬أن‭ ‬إليوت‭ ‬21‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭. ‬واستبعد‭ ‬إليوت‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والنمسا‭.‬

وجاءت‭ ‬إصابة‭ ‬إليوت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مزدحم‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بالدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وكأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭.‬

ويستأنف‭ ‬ليفربول‭ ‬حملته‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬بمواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وشارك‭ ‬إليوت‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف،‭ ‬ولكنه‭ ‬شارك‭ ‬كبديل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬أرني‭ ‬سلوت‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬رفض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارها،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بشأن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭.‬