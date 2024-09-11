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بريجيت ماكرون تطل في حلقة من إميلي إن باريس

9/11/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظهر السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لوقت قصير بشخصيتها الخاصة في حلقة من المسلسل الشهير «إميلي إن باريس»، تعرض اعتبارا من اليوم الخميس على شبكة نتفليكس، وفق ما كشفت مجلة «إيل» Elle.
وتشارك بريجيت ماكرون في الحلقة «بملابسها الخاصة»، إذ لم يقدم القائمون على المسلسل «أي توجيهات خاصة لها بشأن الملابس»، بحسب المجلة، في معلومات أكدتها نتفليكس لوكالة فرانس برس.
وتطرح الشبكة العملاقة في مجال البث التدفقي الخميس الدفعة الثانية من حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير.
وقالت بطلة «إميلي إن باريس» ليلي كولينز في تصريحات لمجلة «إيل»، إن «فكرة الظهور القصير خطرت في بالنا عندما التقيتها مع دارين ستار (مبتكر المسلسل) في قصر الإليزيه في ديسمبر 2022».
وأضافت «إنها من المعجبين بشدة بالمسلسل، وقد أخذت استحضار شخصيتها في الموسم الأول بكثير من الفكاهة. هذا المشهد من الموسم الرابع بمثابة تحية لها، وكان التصوير معها متعة وشرفا وسعادة حقيقية».
ولفتت كولينز إلى أن بريجيت ماكرون أظهرت «موهبة» تمثيلية في أدائها خلال المسلسل.
منذ طرح موسمه الأول عام 2020، يستقطب «إميلي إن باريس» أعدادا كبيرة من المشاهدين ويثير اهتماما قويا، وسط انقسام في الآراء بين المتابعين حيال العمل. وتعرض المسلسل لانتقادات خصوصا في بداياته في فرنسا، بسبب ما اعتبر تكريسا لصور نمطية عن مدينة النور وصعوبات الحياة فيها، أو لإظهاره العاصمة الفرنسية برومانسية مفرطة من دون عرض الواقع من جوانبه المختلفة.

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