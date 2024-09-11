بريجيت ماكرون تطل في حلقة من إميلي إن باريس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تظهر السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون
لوقت قصير بشخصيتها الخاصة في حلقة من المسلسل الشهير «إميلي إن باريس»، تعرض اعتبارا من اليوم الخميس على شبكة نتفليكس، وفق ما كشفت مجلة «إيل» Elle.
وتشارك بريجيت ماكرون في الحلقة «بملابسها الخاصة»، إذ لم يقدم القائمون على المسلسل «أي توجيهات خاصة لها بشأن الملابس»، بحسب المجلة، في معلومات أكدتها نتفليكس لوكالة فرانس برس.
وتطرح الشبكة العملاقة في مجال البث التدفقي الخميس الدفعة الثانية من حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير.
وقالت بطلة «إميلي إن باريس» ليلي كولينز في تصريحات لمجلة «إيل»، إن «فكرة الظهور القصير خطرت في بالنا عندما التقيتها مع دارين ستار (مبتكر المسلسل) في قصر الإليزيه في ديسمبر 2022».
وأضافت «إنها من المعجبين بشدة بالمسلسل، وقد أخذت استحضار شخصيتها في الموسم الأول بكثير من الفكاهة. هذا المشهد من الموسم الرابع بمثابة تحية لها، وكان التصوير معها متعة وشرفا وسعادة حقيقية».
ولفتت كولينز إلى أن بريجيت ماكرون أظهرت «موهبة» تمثيلية في أدائها خلال المسلسل.
منذ طرح موسمه الأول عام 2020، يستقطب «إميلي إن باريس» أعدادا كبيرة من المشاهدين ويثير اهتماما قويا، وسط انقسام في الآراء بين المتابعين حيال العمل. وتعرض المسلسل لانتقادات خصوصا في بداياته في فرنسا، بسبب ما اعتبر تكريسا لصور نمطية عن مدينة النور وصعوبات الحياة فيها، أو لإظهاره العاصمة الفرنسية برومانسية مفرطة من دون عرض الواقع من جوانبه المختلفة.
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